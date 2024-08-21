Прицеп автовоза влетел в автобусную остановку с людьми в Сочи

Два человека, включая 16-летнего подростка, пострадали в результате ДТП с участием автовоза в поселке Солоники Лазаревского района Сочи, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Скриншот видео Telegram-канал ЧП Сочи

Недалеко от поселка Солоники на 114-м км автовоз марки Hyundai, следовавший из Туапсе в сторону Сочи, попал в ДТП. Во время движения у транспортного средства оторвался прицеп с автомобилем. Неконтролируемый объект съехал с дороги и врезался в автобусную остановку.

В это время там находились 20-летний парень и 16-летний подросток. Медицинская бригада, прибывшая на место инцидента, сейчас оказывает пострадавшим необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Сочи 14-летняя самокатчица попала в ДТП после нарушения ПДД. Пострадавшую госпитализировали.

Мария Удовик

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