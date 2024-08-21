В Сочи 14-летняя нарушительница ПДД на электросамокате попала в ДТП

В Лазаревском районе Сочи 14-летняя девочка на электросамокате попала в ДТП, нарушив ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Во вторник, 20 августа, на улице Павлова в районе дома 70 произошло ДТП с участием несовершеннолетней самокатчицы. Подросток не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился 24-летний водитель. Самокатчица допустила столкновение с транспортным средством. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что сотрудники ГАИ провели часовой рейд, в ходе которого выявили 15 нарушителей. На фоне этих данных кикшеринговая компания предложила ввести дополнительные штрафы и блокировку аккаунтов.

Мария Удовик

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