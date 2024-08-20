В Сочи могут начать блокировать аккаунты за нарушение правил использования СИМ
После рейда в Сочи представители кикшеринговых компаний рассмотрели вопрос о наложении дополнительных штрафов и блокировку аккаунтов за несоблюдение правил использования арендованных электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.
Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи
Сотрудники ГАИ Сочи совместно с представителями кикшерингового сервиса «Whoosh» провели рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения среди пользователей СИМ. Рейд длился один час.
В ходе мероприятия специалисты выявили 15 нарушений. Все они касались неправильного управления электросамокатами. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД). В связи с этим представители кикшеринговых компаний рассмотрели вопрос о дополнительных санкциях в отношении нарушителей.
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