В Сочи могут начать блокировать аккаунты за нарушение правил использования СИМ

После рейда в Сочи представители кикшеринговых компаний рассмотрели вопрос о наложении дополнительных штрафов и блокировку аккаунтов за несоблюдение правил использования арендованных электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Сотрудники ГАИ Сочи совместно с представителями кикшерингового сервиса «Whoosh» провели рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения среди пользователей СИМ. Рейд длился один час.

В ходе мероприятия специалисты выявили 15 нарушений. Все они касались неправильного управления электросамокатами. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД). В связи с этим представители кикшеринговых компаний рассмотрели вопрос о дополнительных санкциях в отношении нарушителей.

Мария Удовик

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