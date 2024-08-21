Василий Голубев раскрыл последствия падения ракеты в Ростовской области

В результате падения обломков ракеты в Ростовской области произошло возгорание сухой растительности на пустыре. Его удалось оперативно потушить дежурно-спасательными службами, рассказал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Также, по информации губернатора, в нескольких частных домах Новошахтинска повредились оконные и дверные проемы. Их точное число не указывается. Специалисты муниципалитета в течение 21 августа оценят нанесенный ущерб для того, чтобы помочь жителям восстановить имущество.

Ранее губернатор региона сообщал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в западной части Ростовской области ракету, запущенную военными Украины. Это произошло около часа ночи 21 августа. Изначально пострадавших и разрушений не было выявлено.

Анастасия Казуков