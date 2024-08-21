Неизвестный открыл стрельбу по бизнес-центру в Сочи

Сегодня утром, 21 августа, в центре Сочи на улице Роз разбили витрину магазина. Сотрудница торговой точки обнаружила разбитое стекло рядом с входной дверью и обратилась в дежурную часть, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр и сделали предварительные выводы. По их данным, витрина была повреждена в результате использования пневматического оружия.

Сейчас полиция продолжает проверку. Правоохранительные органы устанавливают личности, которые могли быть причастны к инциденту.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что по факту драки на пляже в Сочи проводят проверку. По данным полиции, конфликт произошел между двумя группами отдыхающих.

Мария Удовик

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