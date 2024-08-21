В Новочеркасске до 2042 года может быть построена АЭС

В Новочеркасске могут построить новую атомную электростанцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генеральную схему размещения объектов электроэнергии до 2042, опубликованную Системным оператором Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»).

В настоящее время документ вынесен на общественные обсуждения. В приложении к генеральной схеме не указывается число, тип энергоблоков и установленная мощность АЭС.

Всего согласно проекту генеральной схемы, в России предлагается построить 11 новых АЭС до 2042 года. Помимо Ростовской области, станции могут возвести в Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе и в Республике Саха (Якутия).

Общий объем инвестиций в электроэнергетику до 2042 года составят 41,03 трлн руб. (с учетом НДС). Предполагается, что из этих средств 38,94 трлн руб. будут выделены на объекты генерации, еще 2,09 трлн руб. на устройство электрической сети.

Анастасия Казуков