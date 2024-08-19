Мастер с борта

В 2024 году в строительной отрасли региона усилился кадровый дефицит. Как говорят источники информации и участники пермского рынка, после трагических событий в «Крокусе» число иностранных работников в стройиндустрии сократилось. Оставшиеся сотрудники вдвое повысили зарплатные требования. Помимо неквалифицированного персонала, стройки нуждаются в квалифицированных специалистах: это не только рабочие, но и инженеры, мастера. По данным краевого минстроя, отрасли требуется более 2,5 тыс. сотрудников. Нехватку персонала усиливает комплекс факторов: последствия пандемии коронавируса, события последних лет, демо­графическая яма, «строительный бум» в регионе и по всей стране.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По сведениям источников «Ъ-Прикамье», в этом году в строительной отрасли Пермского края заметно усилился дефицит кадров. После теракта в подмосковном «Крокусе» в регионе сократилось число трудовых мигрантов, занятых в стройиндустрии. Работники из стран СНГ, оставшиеся в крае, вдвое повысили зарплатные требования. Ранее о пристальном внимании силовиков к иностранным рабочим после событий в «Крокусе» сообщал «Ъ». Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» с участием выходцев из Центральной Азии правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала.

О низком уровне безработицы и ярко выраженном кадровом голоде в разных сферах в Пермском крае и в России в целом стало известно в прошлом году. Несмотря на кризис и санкции, весной 2023 года в Прикамье насчитывалось 7,2 тыс. безработных граждан — почти на 10% меньше, чем в конце 2022 года, и почти на 32% меньше, чем в конце 2021-го. В конце января 2024 года в регионе насчитывалось 4,8 тыс. человек со статусом безработных, что на 9,9% меньше, чем год назад, отмечали в Пермьстате. Кадровый дефицит экс­перты «Ъ-Прикамье» связывали в том числе с демографическим фактором.

В «Орсо групп» этим летом тоже столкнулись с дефицитом рабочих специальностей, которые чаще всего занимают трудовые мигранты. «У нас тоже с этим проблемы. У подрядчиков „Орсо групп“ работало много сотрудников без российского гражданства на фасадных работах (штукатуры). Люди из стран ближнего зарубежья были также заняты на выполнении монолитных работ. В силу того что теперь количество иностранных работников в регионе ограничено, те, которые остались, вдвое подняли расценки на оплату своего труда»,— поделился гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

По словам совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, региональные стройки нуждаются не только в иностранных работниках, занятых в основном неквалифицированным трудом, но и в фасадчиках, кровельщиках, монолитчиках, а это уже квалифицированные кадры. Размер оплаты труда таких сотрудников за полтора-два года вырос вдвое. «Работники без российского гражданства понимают, что есть дефицит, и им пользуются. Я плачу одному такому сотруднику по 5 тыс. руб. в день, а раньше платил по 2,5 тыс. руб. за смену»,— пояснил совладелец «Города мечты».

Андрей Ляшков считает, что кадровый дефицит в строительстве обострился в последние годы: одни ушли на военную службу по контракту, другие были призваны во время частичной мобилизации или покинули страну. На усиление кадрового голода в отрасли повлиял целый комплекс факторов: это и последствия пандемии коронавируса, демо­графическая яма как следствие низкой рождаемости в стране в 1990-е годы. «Кроме того, в регионе, как и во всей России, сейчас строительный бум. Страна раньше никогда не сдавала столько жилья, кто-то же должен работать на стройплощадках»,— говорит собеседник.

В краевом минстрое подтвердили дефицит рабочих кадров на стройплощадках. Несмотря на постоянный рост зарплаты, рабочих рук не хватает, отметили в министерстве. Сложнее ситуация обстоит на территориях, отдаленных от регионального центра. Отрасль начала испытывать серьезные затруднения с подбором персонала еще в 2020 году, в пандемию коронавируса. По данным Пермьстата, в строительстве в Пермском крае в 2024 году занято 36,1 тыс. человек. «На конец июля, по данным центра занятости Пермского края, общее количество требуемых работников в строительной сфере составляет более 2,5 тыс. человек. Самыми дефицитными строительными специальностями являются каменщики, электрогазосварщики, кровельщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций. Кроме того, на объектах не хватает разнорабочих»,— рассказали в минстрое.

Почетный строитель РФ, член Пермского регионального отделения «Опоры России», руководитель ООО «Престиж» Дмитрий Шешуков уточнил, что, помимо дефицита рабочих, не хватает квалифицированных кадров: инженеров, мастеров и прочих. Число иностранных сотрудников сократилось. Кроме того, кадры благодаря более высокой зарплате переманивают столичные и иные крупные предприятия. Число новых специалистов-выпускников профильных учебных заведений не покрывает потребности этой сферы. «Кадровый дефицит усиливается, региональное строительство почувствует „дно“ по недостатку сотрудников в 2030 году»,— считает Дмитрий Шешуков.

«Говорить, что ситуация в кадрах стройкомплекса настолько серьезная и не позволяет выполнять производственные планы по вводу жилья по региону, неверно. Все планы выполняются,— подчеркнул исполнительный директор ассоциации „Пермские строители“ Борис Николаев.— Однако, во-первых, из года в год мы имеем тенденцию увеличения объемов строящегося жилья. Во-вторых, объекты становятся более разно­образными, высокотехнологичными, поэтому нельзя забывать о подготовке квалифицированных специалистов, в том числе инженеров, специалистов службы заказчика, отдела качества и других».

В минстрое отметили, что перед отраслью стоит задача повышения престижа рабочих профессий и инженерных специальностей. Упор делается на привлечение молодых кадров, взаимодействие работодателей с учебными заведениями и поиск сотрудников на стадии образовательного процесса.

Евгения Ахмедова