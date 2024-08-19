Спонсором «Амкара» стал пермский торговый центр

Все матчи FONBET Кубка России 2024/2025 «Амкар» будет играть при поддержке торгово-развлекательного центра «Планета». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. На форме футболистов при играх на Кубок России будет размещен логотип торгового центра. Напомним, что недавно в ТРЦ «Планета» открылся фаншоп «Амкара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Первый матч FONBET Кубка России пермская команда проведет во вторник, 20 августа, в Нижнем Тагиле против местного ФК «Уралец».