Экспорт не рассчитывает на доллар и евро

Доля доллара и евро в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 20%. Во втором квартале она снизилась почти на 15% в годовом выражении, подсчитали в ЦБ. Доля рубля оказалась на уровне 40%, оставшись практически без изменений. Зато на валюты так называемых дружественных государств, в частности, юани, рупии и дирхамы, пришлось чуть более 42%. Чаще всего расчеты в долларах и евро использовались в торговле со странами Южной и Центральной Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доля платежей в недружественных валютах в российском экспорте в ближайшие годы сократится еще, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский: «В последние годы постоянно нарастают санкции не только в отношении России. Посмотрите, как развиваются отношения Китая и США, Европы и США. Второй фактор — проблемы с глобальной логистикой. Уже значительная часть всей нефти в мире перевозится по каким-то серым или черным схемам, это касается и России, и Ирана, и Венесуэлы.

Если говорить про основное направление развития событий, то у нас будет усиливаться регионализация торговли, использование альтернатив доллару.

Учитывая геополитическую ситуацию, в которой оказалась Россия, в долгосрочной перспективе, пока тенденция деглобализации существует, доля валют недружественных стран будет только снижаться».

Постепенный переход России в расчетах за экспорт на рубль и валюты так называемых дружественных государств — инструмент ухода от санкций. Во многом он связан также с переориентацией российской внешней торговли, в частности, на Азию, подчеркивают в ЦБ. Но такая практика приводит и к появлению рисков, заметил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «В мире не придумано других способов расчетов, кроме через свободно конвертируемую валюту. Мы сейчас видим и блокирование расчетов и по экспорту, и по импорту, и нарастание дебиторской задолженности. Об этом уже тоже сейчас говорится, что даже если выручку можно получить, то ее довольно сложно конвертировать и вернуть в Россию, сложно на нее купить то, что хочется.

На мой взгляд, это нескончаемая воронка проблем, которая приведет к тому, что рано или поздно мы должны столкнуться с нарастанием издержек до уровня неприемлемых.

Если говорить про расчеты в долларах и евро, то в торговле углеводородами, металлами, зерном еще не могут от них отказаться. И там, где действительно эти масштабы достаточно значимы, с каждым месяцем и годом станет все сложнее и сложнее эту выручку нормально конвертировать, получать нормальные финансовые выгоды от пользования валютой. Все большие издержки будут связаны с совершением внешнеторговых операций. Естественно, что чем больше объемы, это нефть и газ в первую очередь, тем больше будет сложностей с подобного рода операциями. Это не связано с какими-то отраслями, мне кажется, что это такой, скорее, объемный фактор».

Эксперты отмечают, что валюты контрактов и валюты реальных расчетов нередко могут различаться. Так, к примеру, цена на российский газ для Евросоюза устанавливается в евро, но оплата топлива происходит через автоматическую конвертацию в рубли. В подобных случаях в статистике ЦБ сделка фигурирует в российской валюте.

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Андрей Загорский