Тюменцы отдали мошенникам почти 1 млрд рублей в первом полугодии
Жители Тюменской области за первое полугодие 2024 года перевели мошенникам 990 млн руб., пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Всего за этот период в регионе произошло 4,8 тыс. преступлений, связанных с мошенничеством, из которых 3,2 тыс. были совершены с помощью телефона или через интернет. Наибольшая активность злоумышленников зафиксирована в июне, марте и феврале — за три месяца у 1130 человек были похищены 494,2 млн руб. Рекордным по сумме потерянных денег оказался июнь, в этот месяц 365 жертв мошеннических действий лишились суммарно 189 млн руб.
Наиболее часто потерпевшими становятся люди от 40 до 60 лет — их доля в общем объеме составляет 55%. В 22% случаев потерпевшим от 20 до 40 лет, в 23% — от 60 до 80 лет.
«В большей части подобные преступления совершаются злоумышленниками, находящимися за рубежом, о чем свидетельствует использование ими сервисов IP-телефонии для подмены российского абонентского номера и иных технологий»,— приводит издание слова эксперта.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ущерб от киберпреступлений за первое полугодие составил 1,5 млрд руб. Всего за этот период было совершено 3260 таких правонарушений, среди них часто встречается мошенничество через телефонные звонки.