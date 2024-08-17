Тюменцы отдали мошенникам почти 1 млрд рублей в первом полугодии

Жители Тюменской области за первое полугодие 2024 года перевели мошенникам 990 млн руб., пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Всего за этот период в регионе произошло 4,8 тыс. преступлений, связанных с мошенничеством, из которых 3,2 тыс. были совершены с помощью телефона или через интернет. Наибольшая активность злоумышленников зафиксирована в июне, марте и феврале — за три месяца у 1130 человек были похищены 494,2 млн руб. Рекордным по сумме потерянных денег оказался июнь, в этот месяц 365 жертв мошеннических действий лишились суммарно 189 млн руб.

Наиболее часто потерпевшими становятся люди от 40 до 60 лет — их доля в общем объеме составляет 55%. В 22% случаев потерпевшим от 20 до 40 лет, в 23% — от 60 до 80 лет.

«В большей части подобные преступления совершаются злоумышленниками, находящимися за рубежом, о чем свидетельствует использование ими сервисов IP-телефонии для подмены российского абонентского номера и иных технологий»,— приводит издание слова эксперта.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ущерб от киберпреступлений за первое полугодие составил 1,5 млрд руб. Всего за этот период было совершено 3260 таких правонарушений, среди них часто встречается мошенничество через телефонные звонки.

Анна Капустина

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