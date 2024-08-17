Суд ответил Юникредит-банк

Не уважает частную собственность и не разобрался в ситуации — суд раскрыл, в чем заключаются претензии Юникредит-банка к Европейскому центральному банку. Итальянская финансовая организация пытается оспорить предписание регулятора о сворачивании бизнеса в России. Банк получил его весной, но позже заявил, что у ЕЦБ нет полномочий требовать от него уйти из страны. В конце июня Юникредит-банк подал иск, в котором прописал пять основных аргументов, почему суд должен аннулировать решение регулятора.

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Там, в частности, сказано, что перед тем, как выдать предписание, ЕЦБ не провел должного расследования и не аргументировал свою позицию. Кроме того, в банке считают, что предписание противоречит принципу свободы ведения бизнеса и уважения частной собственности. Но помимо этого в иске говорится в целом о невозможности исполнения этого требования, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Это дело уникальное. Споры против ЕЦБ со стороны различных банков государств-членов — это довольно рутинная история. Но споры в отношении головного банка группы страны-члена ЕС, который касается его российского подразделения — такое мы видим впервые. Первый и второй пункт касаются нарушения Европейским центральным банком принципа надлежащего государственного управления.

Он предполагает, что все решения государственных органов принимаются на основании изучения всей ситуации, все это делается гласно, это делается загодя. А с точки зрения Юникредит-банка было принято какое-то скоропалительное кулуарное решение. Значит, они не рассмотрели множество обстоятельств и факторов. В нашей стране есть указ президента, который запрещает UniCredit Bank что-либо сделать с долями, акциями его дочернего российского банка без согласия президента Российской Федерации. И в таких условиях вот это предписание ЕЦБ неисполнимо. И последний довод говорит о нарушении принципа территориальности и превышении полномочий Европейского Центрального банка, когда он это предписание и сделал. Потому что оно, по сути, адресовано российскому подразделению и касается его деятельности, его прав».

Помимо Юникредит банка, ЕЦБ предписал свернуть бизнес в России австрийскому Райффайзенбанку. В организации уточняли, что регулятор обязал ее к 2026-му году сократить кредитный портфель на российском рынке на 65 процентов. С тех пор банк перестал оформлять новые кредиты и начислять проценты по накопительным счетам. А со 2 сентября Райффайзен перестанет проводить валютные переводы всех физлиц и бОльшей части юрлиц. В свою очередь Юникредит-банк отмечает, что согласен и на частичное удовлетворение иска. Там готовы, например, перестать выдавать новые кредиты, открывать депозиты и проводить валютные переводы.

И юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян не исключает что таким образом организация просто пытается затянуть процесс выхода, поскольку шансы выиграть дело невелики: «Это первое подобное дело в практике суда Европейского союза. Но есть, скажем так, концептуальные подходы, которые сформированы в сфере санкций. Эти подходы говорят о том, что административные органы, как, например, ЕЦБ обладают довольно-таки существенным усмотрением, и суд не будет вмешивать в их компетенции.

Если только нет каких-то совсем уж явных нарушений основных прав и свобод. Сложно сказать, чем закончится этот иск для . Но смотря на исковое заявление, на выдержки, а также смотря на то Юникредит-банк заявил обеспечительные меры. А каков их предмет: приостановить действие вот этого предписания до разрешения основного дела по существу. Обеспечительные меры в таких спорах выдаются крайне редко, можно сказать. То есть создается впечатление, что ключевая задача — это отсрочить выход с рынка Российской Федерации».

В России Юникредит-банк считается системно значимым банком. На 1 августа он занимал 18 место в стране по размеру активов и десятое по капиталу. С февраля 2022-го активы организации сократились более чем на 20%, а кредитный портфель — на 70%.

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