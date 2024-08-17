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Коммерсантъ FM
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Суд ответил Юникредит-банк

В чем суть претензий к финансовой организации к ЕЦБ

Не уважает частную собственность и не разобрался в ситуации — суд раскрыл, в чем заключаются претензии Юникредит-банка к Европейскому центральному банку. Итальянская финансовая организация пытается оспорить предписание регулятора о сворачивании бизнеса в России. Банк получил его весной, но позже заявил, что у ЕЦБ нет полномочий требовать от него уйти из страны. В конце июня Юникредит-банк подал иск, в котором прописал пять основных аргументов, почему суд должен аннулировать решение регулятора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Там, в частности, сказано, что перед тем, как выдать предписание, ЕЦБ не провел должного расследования и не аргументировал свою позицию. Кроме того, в банке считают, что предписание противоречит принципу свободы ведения бизнеса и уважения частной собственности. Но помимо этого в иске говорится в целом о невозможности исполнения этого требования, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Это дело уникальное. Споры против ЕЦБ со стороны различных банков государств-членов — это довольно рутинная история. Но споры в отношении головного банка группы страны-члена ЕС, который касается его российского подразделения — такое мы видим впервые. Первый и второй пункт касаются нарушения Европейским центральным банком принципа надлежащего государственного управления.

Почему эксперты уверены, что Юникредит-банк и Райффайзенбанк не стремятся покинуть РФ

Он предполагает, что все решения государственных органов принимаются на основании изучения всей ситуации, все это делается гласно, это делается загодя. А с точки зрения Юникредит-банка было принято какое-то скоропалительное кулуарное решение. Значит, они не рассмотрели множество обстоятельств и факторов. В нашей стране есть указ президента, который запрещает UniCredit Bank что-либо сделать с долями, акциями его дочернего российского банка без согласия президента Российской Федерации. И в таких условиях вот это предписание ЕЦБ неисполнимо. И последний довод говорит о нарушении принципа территориальности и превышении полномочий Европейского Центрального банка, когда он это предписание и сделал. Потому что оно, по сути, адресовано российскому подразделению и касается его деятельности, его прав».

Помимо Юникредит банка, ЕЦБ предписал свернуть бизнес в России австрийскому Райффайзенбанку. В организации уточняли, что регулятор обязал ее к 2026-му году сократить кредитный портфель на российском рынке на 65 процентов. С тех пор банк перестал оформлять новые кредиты и начислять проценты по накопительным счетам. А со 2 сентября Райффайзен перестанет проводить валютные переводы всех физлиц и бОльшей части юрлиц. В свою очередь Юникредит-банк отмечает, что согласен и на частичное удовлетворение иска. Там готовы, например, перестать выдавать новые кредиты, открывать депозиты и проводить валютные переводы.

И юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян не исключает что таким образом организация просто пытается затянуть процесс выхода, поскольку шансы выиграть дело невелики: «Это первое подобное дело в практике суда Европейского союза. Но есть, скажем так, концептуальные подходы, которые сформированы в сфере санкций. Эти подходы говорят о том, что административные органы, как, например, ЕЦБ обладают довольно-таки существенным усмотрением, и суд не будет вмешивать в их компетенции.

Как UniCredit вступил в спор

Если только нет каких-то совсем уж явных нарушений основных прав и свобод. Сложно сказать, чем закончится этот иск для . Но смотря на исковое заявление, на выдержки, а также смотря на то Юникредит-банк заявил обеспечительные меры. А каков их предмет: приостановить действие вот этого предписания до разрешения основного дела по существу. Обеспечительные меры в таких спорах выдаются крайне редко, можно сказать. То есть создается впечатление, что ключевая задача — это отсрочить выход с рынка Российской Федерации».

В России Юникредит-банк считается системно значимым банком. На 1 августа он занимал 18 место в стране по размеру активов и десятое по капиталу. С февраля 2022-го активы организации сократились более чем на 20%, а кредитный портфель — на 70%.

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