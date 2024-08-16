«Событие крайне важное»

Кремль анонсировал официальный визит президента России в Азербайджан. Владимир Путин посетит республику 18 и 19 августа. По итогам переговоров запланировано совместное заявление двух лидеров. Тем временем между Москвой и Ереваном произошел очередной скандал. МИД РФ выразил недовольство новой редакцией армянского учебника истории. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что поездка Путина в Баку в том числе будет определенным сигналом армянской стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Путин едет в Азербайджан с государственным визитом. Подробностей немного: по итогам переговоров ожидается совместное заявление глав государств. Между тем событие это, как видится, крайне важное. В частности, потому, что здесь прослеживается явный, не очень приятный сигнал Армении, отношения России с которой в последнее время крайне сложно назвать безоблачными.

В этой связи нельзя обойти вниманием очередной скандал между двумя странами, теперь уже и на исторической почве. В учебнике для восьмого класса средней школы упоминается «насильственное присоединение Восточной Армении к России». Речь идет об итогах Русско-персидской войны 1826-1828 годов. В Москве назвали сей факт откровенным переписыванием истории, тогда как, по мнению МИД РФ, Российская империя, а затем и СССР сыграли основополагающую роль в становлении армянской государственности. К слову, в Ереване обещали смягчить формулировки, в частности, убрать неприличное слово «аннексия», которое там также упоминается.

Мы, естественно, не будем погружаться с головой в пучины старины глубокой. Это просто очередная иллюстрация к тому, как развиваются нынче события. Хотя, положа руку на сердце, переписывать историю исходя из политической конъюнктуры не очень правильно, со всех точек зрения, и тем более вносить на ходу правки из-за того, что кому-то что-то не понравилось в учебнике. А как же указанные выше факты, а как же историческая справедливость? А если политическая конъюнктура изменится, что тогда делать? Потомки нам этого не простят. К сожалению, подобная практика много где распространена, не только в Армении.

Впрочем, мы отвлеклись, так что вернемся к визиту президента РФ. Дело в том, что Армения и Азербайджан в данный момент продолжают находиться в состоянии конфликта, который иногда местами даже переходит в перестрелки.

Мирный договор между странами так и не подписан. Поэтому нетрудно прийти к выводу, что государственный визит Путина именно в Баку может быть истолкован как поддержка одной из сторон, то есть Азербайджана.

При том что, несмотря на все осложнения, обе бывшие братские республики СССР для нынешней Российской Федерации как бы не чужие — мы же соседи, партнеры все-таки. Однако мирить их пытаются сейчас многие, вот и Казахстан подключился. При том что РФ, как может показаться, от этого процесса несколько отдалилась.

Что касается Азербайджана, республика проводит многовекторную политику. Правда, в последнее время у нее не очень складываются отношения с объединенной Европой по причине все той же Армении. Можно так предположить, в порядке неких рассуждений, что предстоящая встреча с российским лидером — это сигнал западным партнерам, мол, задумайтесь, поумерьте пыл. А то мы ведь найдем куда развернуться в случае чего. Опять же и ресурсы энергетические, природные у нас имеются, а у вас нет. Учтите этот острый момент, прежде чем Еревану оружие поставлять.

Все это замечательно. Только не совсем понятно, какая России от этого выгода. Но не будем забегать вперед. В любом случае ждем прорывов на дипломатическом фронте. Сейчас такое время, когда остро нужны успехи.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".