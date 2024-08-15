Морской порт Сочи на четверть увеличил пассажироперевозки

С начала года пассажиропоток в морском порту Сочи увеличился на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

С начала года проверили более 40 тыс. пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера Astoria Grande. Кроме того, таможню прошло 101 морское судно, включая 58 морских яхт, которые занимались международными перевозками пассажиров.

Круизный лайнер Astoria Grande в этом году продолжает совершать поездки из Сочи в порты турецкого побережья, включая Стамбул, Чешме, Синоп, Трабзон и Измир.

Андрей Ульченко

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