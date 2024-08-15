Жителя Ставрополья осудят за мошенничество с квартирой на побережье

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в крупном мошенничестве с квартирой на черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, местный житель предложил своей 60-летней знакомой приобрести у него квартиру в Сочи стоимостью около 3,6 млн руб. Мужчина якобы уверял, что ему должны передать недвижимость в новостройке в качестве оплаты за ремонтные работы.

Пострадавшая передала злоумышленнику сумму частями — около 1,6 млн руб. наличными, а также еще 2 млн руб., вырученные от продажи собственной квартиры и автомобиля. При этом знакомый не выполнил обязательств по передаче квартиры и перестал выходить на связь.

Правоохранители задержали обвиняемого на черноморском побережье и доставили в Ставропольский край. Задержанный сознался, что трудился на новостройке, но права на передачу квартиры ему никто не предоставлял.

Кроме того, мужчина сообщил, что потратил деньги, полученные от знакомой. Сейчас расследование продолжается.

Нурий Бзасежев

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