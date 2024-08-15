С одновременным дружеским визитом

В Москве на этой неделе побывали сразу два члена правительства Сербии — вице-премьер Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович, которые считаются пророссийскими политиками и против которых введены санкции США. Их приезд последовал за массовыми антиправительственными выступлениями в Сербии, когда президент Александр Вучич, сославшись на полученную от российских спецслужб информацию, обвинил оппозицию в подготовке госпереворота. В Москве же Александр Вулин обсуждал «активное участие внешних сил в искусственном нагнетании напряженности» в Сербии. Все это подталкивает Белград к дальнейшему сближению с Россией, которая видит в Сербии своего стратегического партнера. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулином глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил Белград за «отстаивание тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе»

Фото: Пресс-служба МИД России На встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулином глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил Белград за «отстаивание тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе»

Фото: Пресс-служба МИД России

Нынешняя «сербская неделя» в Москве стала особой. И дело не только в том, что в российской столице одновременно оказались сразу два члена правительства Сербии — вице-премьер Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. Причем оба считаются наиболее пророссийскими членами сербского руководства и против обоих введены санкции США, в том числе «за связи с Россией».

Александр Вулин за последние два месяца уже второй раз посещает РФ. В середине июня сербский вице-премьер встречался с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, главой МВД Владимиром Колокольцевым и заместителем главы МИДа Александром Грушко. На сей раз среди его собеседников в Москве были тот же Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, а также помощники президента РФ Юрий Ушаков и Николай Патрушев. Ненад Попович же, который является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии, встречался со своим визави, министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Нынешний приезд в Москву Александра Вулина, возглавлявшего поочередно Минобороны, МВД, ключевую спецслужбу Сербии — Агентство безопасности и информации, а в мае ставшего вице-премьером, был призван в какой-то мере уравновесить фактическое возвращение Белграда к полноценному военному взаимодействию с НАТО. Напомним, в июне Сербия приняла участие в совместных учениях с США «Платиновый волк», несмотря на объявленный в феврале 2022 года мораторий на военные взаимодействия со всеми иностранными партнерами. Обращает на себя внимание и то, что Александр Вулин прибыл в Москву, где пробыл четыре дня, сразу после массовых выступлений противников добычи в Сербии лития для нужд ЕС.

Подписанное в июле в Белграде соглашение о сотрудничестве между Сербией и ЕС в сфере стратегического сырья, которое предполагает добычу лития на западе страны, стало ареной жесткого политического противостояния.

Оппозиция обвинила власти в превращении Сербии в «дешевую сырьевую колонию» и «объявлении войны народу», а также призвала дать отпор этим планам. На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич обвинил оппозицию в подготовке госпереворота при содействии западных сил, сославшись при этом на информацию, полученную от российских спецслужб. В эту среду сербский премьер Милош Вучевич развил тезис, заверив, что «"цветных революций" в Сербии не будет».

Этот же вопрос был поднят и оглашен для публики в ходе московских встреч сербского вице-премьера. Согласно сообщениям, Александр Вулин поблагодарил Юрия Ушакова «за принципиальную позицию РФ по вопросу уважения территориальной целостности и суверенитета Сербии». С Сергеем Шойгу сербский вице-премьер обсуждал «активное участие внешних сил в искусственном нагнетании напряженности» в Сербии и «поблагодарил российские спецслужбы, которые предупредили руководство Сербии о подготовке массовых беспорядков и попытке госпереворота».

А в интервью «РИА Новости» во время визита в Москву Александр Вулин увязал поездку в США одного из лидеров протестов Мирослава Алексича с недавними беспорядками в Сербии. «20 дней он провел в США на каких-то курсах. Не говорил, чем там занимался, а потом здесь начинаются инциденты на улицах. Я не верю в случайности»,— заявил сербский вице-премьер.

Московские собеседники Александра Вулина оценили твердость руководства Сербии в противостоянии Западу.

Сергей Лавров прямо объявил об этом сербскому гостю: «Мы оценили твердость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам ("цветных революций".— “Ъ”), в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе».

Противостояние недружественным действиям Запада объективно подталкивает Белград к сближению с Москвой, которая видит в Сербии своего стратегического партнера на Балканах. В Белграде дают понять, что готовы к дальнейшему сближению. Как заявили в правительстве Сербии по итогам переговоров своих министров в Москве, «обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии сербско-российского стратегического партнерства».