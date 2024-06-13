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Сербия уравновесила учения визитом

Белград продолжает попытки усидеть на нескольких стульях

В Сербии проходят совместные с США учения «Платиновый волк». И это несмотря на объявленный Белградом два года назад, после начала полномасштабного конфликта на Украине, мораторий на совместные военные активности со всеми иностранными партнерами. Таким образом, Сербия, декларирующая нейтралитет и равноудаленность в конфликте на Украине, возвращается к полноценному военному взаимодействию с НАТО. А чтобы это не испортило отношения с РФ, в Москве побывал вице-премьер Александр Вулин, считающийся наиболее пророссийским политиком в Сербии. Эксперты констатируют, что «сидение на нескольких стульях» остается официальной политикой Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Солдаты сербской армии на учениях в районе Белграда (апрель 2023 года)

Солдаты сербской армии на учениях в районе Белграда (апрель 2023 года)

Фото: Darko Vojinovic / AP, Darko Vojinovic, File / AP

Солдаты сербской армии на учениях в районе Белграда (апрель 2023 года)

Фото: Darko Vojinovic / AP, Darko Vojinovic, File / AP

Военные учения под кодовым названием «Платиновый волк» организуют армия Сербии и Европейское командование вооруженных сил США. Маневры начались на этой неделе на базе «Юг», расположенной в южной Сербии, и продлятся до 21 июня. Новость об их проведении — как и год назад, когда учения проводились в Сербии на той же военной базе,— с самого начала приобрела не столько военное, сколько геополитическое звучание.

Хотя ежегодные маневры «Платиновый волк» устраивают в Сербии начиная с 2014 года, в феврале 2022-го Сербия объявила мораторий на «военные активности со всеми иностранными партнерами».

Сербские власти говорили тогда, что не станут вводить санкции против РФ, но «с учетом политики военного нейтралитета» приостанавливают участие в военных учениях «со странами как Востока, так и Запада».

В прошлом году в сербском Минобороны утверждали, что «мораторий остается в силе, но из этого правила сделано исключение». А тогдашний глава военного ведомства, ныне премьер Милош Вучевич уверял: «Речи об отказе Сербии от военного нейтралитета не идет, как и о том, что мы стремимся занять ту или иную сторону в украинском конфликте». Впрочем, США тогда приветствовали решение Белграда насчет проведения учений, заявив, что «Сербия сделала свой выбор: быть частью Запада». В Кремле же пообещали «очень внимательно наблюдать» за маневрами в Сербии.

В нынешнем году ситуация повторяется. Сербия сделала еще одно исключение из объявленного в 2022 году моратория и еще один шаг к возвращению к полноценному военному взаимодействию с НАТО.

Проведение в Сербии учений «Платиновый волк» совместно с вооруженными силами США совпало с визитом в Москву утвержденного недавно вице-премьером нового сербского правительства Александра Вулина. Настроенный резко антизападно и подчеркнуто пророссийски, минувшим летом он был включен в санкционный список США по обвинениям в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». Александр Вулин поочередно возглавлял Минобороны, МВД и ключевую спецслужбу Сербии — Агентство безопасности и информации. И ранее он не раз посещал РФ, где непременно встречался с тогдашним секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым. На сей раз сербский вице-премьер встретился с новым секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, главой МВД Владимиром Колокольцевым и замглавы МИДа Александром Грушко.

Любопытно, что в сообщениях сербского правительства о визите Александра Вулина в РФ акцент ставился на «продолжении сотрудничества и партнерства двух стран по вопросам безопасности».

По сообщениям же из Москвы, сербский вице-премьер обсуждал со своими российскими собеседниками, в частности, «противодействие вмешательству западных стран во внутренние дела суверенных государств».

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Различие в акцентах эксперты объясняют стремлением Белграда, с одной стороны, не придавать визиту Александра Вулина подчеркнуто антизападную направленность, а с другой — не портить отношений с Москвой из-за проведения военных учений с США. «Сидение на нескольких стульях остается официальной политикой Сербии,— говорит сербский политолог Милян Младенович.— И, как представляется, пока никто против этого особо не возражает».

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