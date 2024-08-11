Политически активный металл
Президент Сербии обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота
В Белграде прошел многотысячный митинг против добычи в Сербии лития, который перерос в блокаду двух железнодорожных станций, парализовавшую на несколько часов движение поездов через сербскую столицу. И хотя полиции и спецназу удалось деблокировать станции, протест показал, что вопрос о добыче лития для нужд ЕС становится центральным в обостряющемся противостоянии между властями и оппозицией. Президент Сербии Александр Вучич, сославшись на полученную от российских спецслужб информацию, обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Люди держат гигантский флаг, блокируя Центральный железнодорожный вокзал во время акции протеста против проекта Rio Tinto
Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters
Митинг в центре Белграда в субботу вечером должен был по замыслу сербской оппозиции стать не только кульминацией прокатившихся по всей стране протестов против добычи лития, но и переломным моментом в противостоянии с властями.
Поводом для протеста стало подписанное в июле в Белграде соглашение о сотрудничестве между Сербией и ЕС в сфере стратегического сырья, которое предполагает добычу лития на западе страны в районе реки Ядар — этим займется международная компания Rio Tinto. В сербском правительстве утверждают, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть». Оппозиция же обвинила власти в превращении страны в «дешевую сырьевую колонию», «объявлении войны народу» и призвала дать отпор этим планам, после чего в 40 городах Сербии прошли массовые протесты, центральным из которых стал митинг в столице. Его главным требованием было принятие закона о долгосрочном запрете добычи лития в Сербии.
Власти постарались сделать все, чтобы если не сорвать митинг, то, во всяком случае, значительно уменьшить его масштаб.
Сначала президент Сербии Александр Вучич предложил провести до конца года референдум о досрочном сложении своих полномочий. Но оппозиция отвергла эту инициативу, увидев в ней подвох и обвинив президента в намерении подменить обещанный референдум по литию голосованием о доверии самому главе государства.
В конце минувшей недели Александр Вучич объявил, что из России по официальным каналам поступила информация о готовящихся в Сербии массовых беспорядках с целью осуществления госпереворота. В тот же день глава сербского МВД Ивица Дачич сообщил, что полиция и главная спецслужба страны BIA арестовали четырех человек «по подозрению в подготовке беспорядков и насилия во время предстоящего митинга в Белграде». А в близких к властям СМИ появилась информация о «проводимой западными спецслужбами операции по свержению Александра Вучича под кодовым названием "Падение стены"». В день же проведения белградского митинга в BIA были вызваны двое его организаторов, где их, по словам самих оппозиционеров, «предупредили о последствиях нарушения закона и правопорядка».
Впрочем, сам митинг в центре Белграда прошел относительно мирно и собрал, по подсчетам организаторов, более 40 тыс. человек, которые полностью заполнили не только саму площадь, где была поставлена трибуна, но и всю прилегающую к ней центральную улицу столицы. Полиция насчитала на митинге от 24 тыс. до 27 тыс. участников.
О своих планах организаторы объявили только в самом конце митинга, продолжавшегося около полутора часов. Они призвали собравшихся пройти колонной по городу до главного моста столицы и блокировать его.
А когда огромная колонна добралась до моста «Газела» и остановила движение автомобилей, организаторы раскрыли главную цель протеста. Они предложили разбиться на две колонны и блокировать расположенные в той части столицы две железнодорожные станции, что протестующие и сделали. Незадолго до полуночи движение поездов через Белград было парализовано.
Только под утро спецназ и полиция провели операцию по разблокированию железнодорожных станций. Протестующие были вытеснены, несколько человек, отказавшиеся покинуть железнодорожные пути, арестованы. После чего глава МВД Ивица Дачич заверил, что «против всех виновных в серьезном нарушении правопорядка, мира и безопасности будут заведены уголовные и административные дела». Соответствующую информацию органы правопорядка, судя по всему, собрали — по свидетельству очевидцев, помимо бойцов спецназа и полицейских в операции участвовали «40–50 человек в штатском, которые фотографировали участников протеста».
Хотя на сей раз сербским органам правопорядка удалось не допустить серьезной дестабилизации обстановки, протест в Белграде показал, что вопрос о добыче лития становится центральным в обостряющемся противостоянии властей и оппозиции и что противники проекта настроены решительно и отступать не собираются. Из оппозиционного движения «Не отдадим Ядар» в воскресенье объявили, что новая блокада «будет уже скоро проведена где-то в Сербии», но раскрыть место отказались.
Это значит, что политическая битва за и против лития в Сербии будет продолжена.