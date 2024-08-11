Политически активный металл

В Белграде прошел многотысячный митинг против добычи в Сербии лития, который перерос в блокаду двух железнодорожных станций, парализовавшую на несколько часов движение поездов через сербскую столицу. И хотя полиции и спецназу удалось деблокировать станции, протест показал, что вопрос о добыче лития для нужд ЕС становится центральным в обостряющемся противостоянии между властями и оппозицией. Президент Сербии Александр Вучич, сославшись на полученную от российских спецслужб информацию, обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди держат гигантский флаг, блокируя Центральный железнодорожный вокзал во время акции протеста против проекта Rio Tinto

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters Люди держат гигантский флаг, блокируя Центральный железнодорожный вокзал во время акции протеста против проекта Rio Tinto

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters

Митинг в центре Белграда в субботу вечером должен был по замыслу сербской оппозиции стать не только кульминацией прокатившихся по всей стране протестов против добычи лития, но и переломным моментом в противостоянии с властями.

Поводом для протеста стало подписанное в июле в Белграде соглашение о сотрудничестве между Сербией и ЕС в сфере стратегического сырья, которое предполагает добычу лития на западе страны в районе реки Ядар — этим займется международная компания Rio Tinto. В сербском правительстве утверждают, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть». Оппозиция же обвинила власти в превращении страны в «дешевую сырьевую колонию», «объявлении войны народу» и призвала дать отпор этим планам, после чего в 40 городах Сербии прошли массовые протесты, центральным из которых стал митинг в столице. Его главным требованием было принятие закона о долгосрочном запрете добычи лития в Сербии.

Власти постарались сделать все, чтобы если не сорвать митинг, то, во всяком случае, значительно уменьшить его масштаб.

Сначала президент Сербии Александр Вучич предложил провести до конца года референдум о досрочном сложении своих полномочий. Но оппозиция отвергла эту инициативу, увидев в ней подвох и обвинив президента в намерении подменить обещанный референдум по литию голосованием о доверии самому главе государства.

В конце минувшей недели Александр Вучич объявил, что из России по официальным каналам поступила информация о готовящихся в Сербии массовых беспорядках с целью осуществления госпереворота. В тот же день глава сербского МВД Ивица Дачич сообщил, что полиция и главная спецслужба страны BIA арестовали четырех человек «по подозрению в подготовке беспорядков и насилия во время предстоящего митинга в Белграде». А в близких к властям СМИ появилась информация о «проводимой западными спецслужбами операции по свержению Александра Вучича под кодовым названием "Падение стены"». В день же проведения белградского митинга в BIA были вызваны двое его организаторов, где их, по словам самих оппозиционеров, «предупредили о последствиях нарушения закона и правопорядка».

Впрочем, сам митинг в центре Белграда прошел относительно мирно и собрал, по подсчетам организаторов, более 40 тыс. человек, которые полностью заполнили не только саму площадь, где была поставлена трибуна, но и всю прилегающую к ней центральную улицу столицы. Полиция насчитала на митинге от 24 тыс. до 27 тыс. участников.

О своих планах организаторы объявили только в самом конце митинга, продолжавшегося около полутора часов. Они призвали собравшихся пройти колонной по городу до главного моста столицы и блокировать его.

А когда огромная колонна добралась до моста «Газела» и остановила движение автомобилей, организаторы раскрыли главную цель протеста. Они предложили разбиться на две колонны и блокировать расположенные в той части столицы две железнодорожные станции, что протестующие и сделали. Незадолго до полуночи движение поездов через Белград было парализовано.

Только под утро спецназ и полиция провели операцию по разблокированию железнодорожных станций. Протестующие были вытеснены, несколько человек, отказавшиеся покинуть железнодорожные пути, арестованы. После чего глава МВД Ивица Дачич заверил, что «против всех виновных в серьезном нарушении правопорядка, мира и безопасности будут заведены уголовные и административные дела». Соответствующую информацию органы правопорядка, судя по всему, собрали — по свидетельству очевидцев, помимо бойцов спецназа и полицейских в операции участвовали «40–50 человек в штатском, которые фотографировали участников протеста».

Хотя на сей раз сербским органам правопорядка удалось не допустить серьезной дестабилизации обстановки, протест в Белграде показал, что вопрос о добыче лития становится центральным в обостряющемся противостоянии властей и оппозиции и что противники проекта настроены решительно и отступать не собираются. Из оппозиционного движения «Не отдадим Ядар» в воскресенье объявили, что новая блокада «будет уже скоро проведена где-то в Сербии», но раскрыть место отказались.

Это значит, что политическая битва за и против лития в Сербии будет продолжена.