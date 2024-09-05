Сегодня исполняется 76 лет спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Швыдкой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления АО «Газпромбанк» Андрей Акимов:

— Уважаемый Михаил Ефимович! Примите самые теплые поздравления! Весь Ваш творческий путь служит примером того, насколько широко может простираться поле деятельности по-настоящему талантливого человека: через самые разные сферы высокой ответственности, по всем спектрам медийного охвата, жанрового многообразия, культурного влияния на огромные аудитории и важные процессы в России и по всему миру! Такие Ваши профессиональные качества, как глубочайшие компетенции в области культурологии, блестящее красноречие телеведущего, тонкое чутье продюсера и, конечно, мощный потенциал организатора культурной отрасли, совершенно закономерно вели Вас по многим ступеням яркой карьеры — от преподавателя Восточно-Сибирского университета до министра культуры РФ и спецпредставителя президента! Отрадно, что, уже совершив для российской и глобальной культуры так много, Вы не останавливаетесь на достигнутом и энергично реализуете новые масштабные замыслы, результаты которых, вне всякого сомнения, не только будут соответствовать высоким целям развития отечественной культуры и импортозамещения в наших креативных индустриях, но и принесут огромную радость сотням тысяч российских зрителей, будут способствовать торжеству настоящего искусства и истинных ценностей! Желаем Вам сохранять и наращивать позитивную энергетику Вашего творческого натиска, выводить на сцену новые поколения учеников и дарить благодарной аудитории новые яркие проекты, рожденные Вашим талантом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»