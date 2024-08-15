Как используются беспилотные авиационные системы

Впервые типовые сценарии применения беспилотных авиасистем (БАС) отрабатывались на форуме «Архипелаг 2024» в Южно-Сахалинске. Как рассказали “Ъ” организаторы, в форуме приняли участие представители команд из 78 регионов. Среди принимавших участие заказчиков были представители Минцифры, Минпромторга, Минэкономики, Минобрнауки, «Росатома», дирекции Севморпути, «Сбера», Газпромбанка, ОАО РЖД и «Ростелекома».

В «Платформе НТИ» (один из организаторов мероприятия) пояснили, что самыми популярными отрабатываемыми сценариями стали обнаружение незаконных захватов земель, выявление незаконных свалок ТБО, создание инженерно-топографических планов и мониторинг лесного хозяйства, в том числе для поиска незаконных вырубок.

Среди выявленных проблем организаторы форума отметили в том числе отсутствие единого стандарта на инфраструктуру управления и связи БАС в связи с наличием разных наземных станций управления и протоколов обмена данными. Кроме того, было отмечено отсутствие разветвленной сети сервисов и складов запчастей.

Некоторые представители заказчиков на форуме сообщили “Ъ”, что представление о том, какая техника применяется в разных сценариях, которое необходимо для заключения контрактов, сложилось только в августе.