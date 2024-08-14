Минфин временно проявил постоянство

Минфин вновь скорректировал тактику заимствований, отказавшись от размещения популярных у банков гособлигаций с плавающей ставкой и предложив инвесторам только выпуски ОФЗ с постоянным купоном. Таким образом, эмитент решил воспользоваться улучшением рыночной ситуации, в результате которой доходности длинных облигаций снизились на 1–1,2 п. п. В итоге министерству удалось снизить стоимость заимствований, однако объем привлечения остался небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду 14 августа Минфин решил закрепить практику размещения облигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), которые являются более комфортными для эмитента, чем долговые бумаги с плавающим купоном (флоатеры). Если неделей раньше инвесторам были предложены облигации одного выпуска ОФЗ-ПД, то в этот раз — сразу двух (с погашением в марте 2036 года и мае 2040 года).

Суммарный спрос на оба выпуска превысил 96 млрд руб. Эмитент удовлетворил почти половину заявок (на 45,3 млрд руб.), что является лучшим показателем для аукционов по таким облигациям с начала мая.

Минфину удалось не только увеличить объем заимствований ОФЗ-ПД, но и заметно сократить стоимость по сравнению с последним состоявшимся размещением таких бумаг.

Средневзвешенная доходность десятилетнего выпуска составила 15,45% годовых и шестнадцатилетнего — 15,46% годовых. На прошлой неделе пятнадцатилетние бумаги были размещены с доходностью 15,8% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Это самое сильное снижение ставки в этом году. И оно стало возможным за счет заметного улучшения рыночных условий. С момента июльского заседания ЦБ доходности ОФЗ со сроком погашения от десяти лет снизились на 1–1,2 п. п., опустившись ниже 15% годовых. «Повышение ставки и жесткий сигнал ЦБ по итогам июльского заседания смогли поддержать дальний сегмент ОФЗ. Сработала рыночная аксиома: чем активнее Банк России борется с инфляцией сейчас, тем ниже будет инфляция и размер ключевой ставки на средне- и долгосрочном горизонте»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Вместе с тем предыдущие два месяца министерство еженедельно старалось размещать два выпуска, один из которых был с переменным купоном (ОФЗ-ПК). К практике размещения флоатеров Минфин был вынужден вернуться из-за низкого спроса инвесторов на классические бумаги. При этом на фоне роста ставок в преддверии подъема ключевой ставки Банка России (см. “Ъ” от 27 июля) министерство неоднократно отменяло аукционы по ОФЗ-ПД, тогда как аукционы по ОФЗ-ПК все были признаны состоявшимися.

Флоатеры привлекают инвесторов тем, что они не имеют процентного риска, так как купон меняется, пусть и с некоторым лагом, вслед за ключевой ставкой Банка России. К тому же Минфин в ходе аукционов удовлетворяет заявки с дисконтом ко вторичному рынку. Основными покупателями таких бумаг по традиции выступают системно значимые банки. По данным Банка России, в июле они приобрели облигации на 153,2 млрд руб. (около 92% от объема размещений ОФЗ-ПК).

Вместе с тем Минфин не раз заявлял, что у него в приоритете размещение ОФЗ-ПД и он не планирует наращивать долю флоатеров в своем портфеле. Портфельный управляющий УК ТФГ Сергей Чернышенко считает, что доля флоатеров в структуре госдолга сейчас довольно большая и на этот год цель министерства была в ее снижении. «Минфин хотел иметь более предсказуемую картину выплат в предстоящие годы»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Впрочем, аналитики сомневаются, что при выполнении плана по заимствованию Минфин сможет обойтись только классическими облигациями. «ЦБ продолжает указывать на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, в результате чего дальнейший рост котировок ограничен. Соответственно, и спрос на ОФЗ-ПД будет снижаться, пока инвесторы не увидят устойчивого тренда по замедлению инфляции»,— считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По мнению Михаила Васильева, если спрос по разумным ценам будет недостаточен, то Минфин, вероятно, в ближайшие недели вновь вернется к размещению флоатеров.

Виталий Гайдаев