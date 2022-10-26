Союз межсезонный

По данным “Ъ”, РФ нашла способ поддержать белорусские НПЗ в условиях западных санкций и потери украинского рынка. Российский бюджет будет субсидировать поставки белорусского топлива в РФ, которые прежде были убыточными, за счет демпферных выплат. Государственный «Промсырьеимпорт», по словам источников “Ъ”, уже начал реализовывать купленное по высоким ценам белорусское дизтопливо на бирже СПбМТСБ, убытки ему компенсируют из бюджета. Дополнительные поставки морозостойкого дизтоплива нужны РФ в условиях возможного дефицита, но пока импорт из Белоруссии невелик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” стала известна возможная схема поставок топлива с белорусских НПЗ в Россию, которые возобновились с 10 октября. По словам источников “Ъ”, поставки топлива из Белоруссии будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу.

Схема, поясняют собеседники “Ъ”, будет выглядеть следующим образом: российский государственный «Промсырьеимпорт» (принадлежит Росимуществу) покупает по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, затем реализует его на российской бирже СПбМТСБ. Разницу в цене компании компенсируют из бюджета.

Демпферный механизм придуман для того, чтобы стабилизировать стоимость топлива на внутреннем рынке при скачках цен на нефть. В рамках него российские НПЗ получают компенсации, которые рассчитываются как 65% от разницы между экспортной ценой и индикативной (фиксированной) внутренней ценой топлива.

«Промсырьеимпорт» уже находится под санкциями США за поставки иранской нефти в Сирию. Он также выступает оптовым поставщиком топлива и газа в Крым. В сентябре «Промсырьеимпорт», согласно распоряжению правительства, был наделен правом реализации в РФ бензина и дизтоплива, которые произведены «иностранной организацией», а также правом претендовать на получение демпфера. Под критерии «иностранной организации» подпадает белорусский «Белнефтехим», которому принадлежат Новополоцкий и Мозырский НПЗ.

По словам одного из собеседников “Ъ”, пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики — около 8,5 тыс. тонн межсезонного дизтоплива с 10 по 24 октября.

По оценке «Петромаркета», это около 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и порядка 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. Выплаты по демпферу на такой объем могут составить 200 млн руб. В Минфине переадресовали запрос в Минэнерго, где “Ъ” не ответили.

О том, что Москва обсуждает с Минском импорт белорусского топлива, “Ъ” сообщал 9 сентября. Такие поставки были минимальными в последние годы из-за убыточности, поэтому российские власти искали способ их просубсидировать.

РФ решила возобновить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне боевых действий. Прежде Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн.

«Петромаркет» оценивал выплаты по демпферу в случае, если в Россию будет перенаправлен весь объем топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, в 5,5 млрд руб. по бензинам и 58 млрд руб. по дизтопливу.

Белорусская переработка значительно пострадала из-за западных санкций — в апреле власти страны сообщали о снижении вдвое загрузки местных НПЗ. Впрочем, ситуация улучшается. «Мы уже увеличили нагрузку по переработке нефти. В сентябре мы переработали около 380 тыс. тонн нефти. В октябре "Нафтан" планирует переработать около 570 тыс. тонн сырья»,— цитировал «Вестник Нафтана» гендиректора предприятия Андрея Сойко. По его словам, по итогам трех кварталов 2022 года завод «вышел на безубыточную работу нарастающим итогом».

Россия в октябре начала импорт межсезонного дизтоплива из Белоруссии на фоне возможного дефицита морозостойких сортов, в результате которого стоимость зимнего дизтоплива в начале этого месяца преодолела отметку в 73 тыс. руб. за тонну.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел