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Трейдеры заждались топлива

Участники рынка сообщают об участившихся задержках с отгрузками

Как выяснил “Ъ”, участники топливного рынка все чаще сталкиваются с продлением сроков отгрузки купленных на бирже бензина и дизтоплива со стороны НПЗ и даже дефолтами по таким сделкам. Наиболее критичная ситуация складывается по бензинам Аи-95 и Аи-100, спрос на которые стремительно повышается. Участники рынка связывают срывы сроков отгрузок с дефицитом этих марок в условиях, когда нефтяникам необходимо снабжать собственные сети АЗС, недостатком цистерн и ситуацией на сети ОАО РЖД.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Биржевые трейдеры обращают внимание на участившиеся задержки со стороны нефтекомпаний по отгрузке бензина и дизтоплива, а также дефолты, рассказали несколько собеседников “Ъ”. По правилам СПбМТСБ, срок отгрузки биржевого товара не должен превышать 30 дней, но в условиях повышенного летнего спроса ситуация обострилась. Дефолт наступает, когда при нарушении 30-дневного периода покупатель и НПЗ не смогли договориться о продлении сроков сделки. В случае дефолта поставщик должен заплатить штраф в размере 5% от суммы договора. Но в случае роста цены на топливо больше чем на эту величину покупатель часто соглашается на продление сделки, ведь в противном случае приходится приобретать более дорогой товар.

По словам собеседников “Ъ”, наиболее критичная ситуация складывается по Аи-95 и Аи-100.

Стоимость Аи-100 на НПЗ уже превышает 100 тыс. руб. за тонну, а срок отгрузки в ряде случаев — более двух месяцев, отмечает один из собеседников “Ъ”. За последние несколько месяцев продлевается около 10% сделок по бензину и дизтопливу, оценивают два источника “Ъ” на топливном рынке.

Среди крупнейших нефтекомпаний больше всего сделок продлевает ЛУКОЙЛ, считают два собеседника “Ъ”. Нижегородский НПЗ компании, на котором в начале года вышла из строя установка каталитического крекинга,— один из крупнейших производителей высокооктановых бензинов. Хотя в июне сообщалось о перезапуске установки, собеседники “Ъ” в отрасли считают, что до последнего времени в полном объеме восстановить производство не удалось. По их словам, Нижегородский НПЗ до сих пор не возобновил продажи Аи-95 на бирже и в первую очередь снабжает АЗС компании. В ЛУКОЙЛе “Ъ” не ответили.

Независимые АЗС неоднократно жаловались на то, что нефтекомпании продают меньше высокооктанового бензина, чем требуется рынку. В результате биржевая стоимость Аи-95 находится на максимумах 2024 года, а рентабельность продаж Аи-95 и Аи-100 на АЗС либо отрицательная, либо околонулевая.

Систематичное продление сроков поставки происходит по более дорогому товару, а более дешевые объемы «дефолтят», говорит один из источников “Ъ”.

Другой собеседник “Ъ” считает, что в ряде компаний продавали «воздух» — товар, который не были в состоянии отгрузить, объясняя трудности плановыми или внеплановыми ремонтами на НПЗ и недостатком цистерн. Другой собеседник “Ъ” видит проблемы продления сроков отгрузки товара в физической нехватке топлива на некоторых НПЗ. НПЗ продают товар на бирже из более отдаленной выработки, чтобы не допустить резкого сокращения суточных объемов продаж. Кроме того, при отгрузке возникают дополнительные проблемы — невозможность ОАО РЖД оперативно принять цистерны в некоторых лимитированных направлениях, а также дефицит цистерн у некоторых НПЗ.

Несколько собеседников “Ъ” оценивают ситуацию со срывами сроков доставки топлива нефтяниками как сложную. Наибольший риск ее обострения заключается в продолжении роста оптовых цен, считает один из собеседников “Ъ”. По его словам, в условиях сдерживания роста розничных цен в пределах инфляции это грозит ухудшением рентабельности бизнеса независимых АЗС, и в том числе может привести к снижению проливов.

«В такой ситуации для покрытия роста реализации на своих АЗС нефтяникам нужен будет дополнительный объем, которого сейчас нет. В результате они вынуждены будут сокращать продажи на бирже или скупать товар друг у друга»,— говорит источник “Ъ”.

По его словам, из-за отмены второй сессии на СПбМТСБ осенью 2023 года неясно, сколько топлива нефтяники покупают друг у друга. Увеличение объемов таких сделок может спровоцировать дальнейший рост цены, считает собеседник “Ъ”.

Почему при запрете экспорта не падают биржевые цены

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что на отгрузки нефтепродуктов с НПЗ влияет резкое снижение эффективности диспетчеризации на сети ОАО РЖД. «Цистерны поданы, разрешения ГУ-12 получены, но дополнительные согласования от ОАО РЖД в соответствии с динамической моделью загрузки инфраструктуры и суточным клиентским планом погрузки не удается получить, поэтому возникают простои»,— отмечает эксперт. Кроме того, по его словам, на сроках отгрузки сказывались последствия атак на российские НПЗ, которые в результате ремонтов не могли исполнить все обязательства.

Дмитрий Козлов

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