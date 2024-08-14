Особому режиму — особые выборы

Центризбирком в среду принял дополнительные меры по обеспечению избирательных прав граждан в отдельных регионах: речь идет о восьми субъектах РФ, где еще осенью 2022 года указом президента введен особый режим («средний уровень реагирования»). Новый порядок позволяет регионам применять досрочное голосование одновременно с другими нестандартными формами волеизъявления, включая голосование на придомовых территориях. Также граждане, оказавшиеся вдали от собственного участка и лишенные возможности воспользоваться системой «Мобильный избиратель», получат возможность вплоть до дня голосования обратиться в любую избирательную комиссию по месту фактического нахождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Булаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Николай Булаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В приграничных с Украиной регионах по решению местных избиркомов можно будет проводить досрочное голосование, порядок которого Центризбирком (ЦИК) утвердил на заседании в среду (на момент сдачи материала документ еще не был опубликован). Зампред ЦИКа Николай Булаев пояснил, что законодательство позволяет в целях обеспечения безопасности устанавливать дополнительные особенности подготовки и проведения выборов. В данном случае они вводятся для регионов, в которых по указу президента действует режим «среднего уровня реагирования» (предполагает при необходимости временное отселение жителей, особый режим въезда, выезда, передвижения и иные меры безопасности).

Вошедшие в этот список Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь получают право на предстоящих выборах провести досрочное голосование не ранее чем за 10 дней до даты выборов. Хотя не все эти регионы испытывают необходимость такой возможностью воспользоваться, уточнил господин Булаев.

Он напомнил, что ранее подобные меры уже успешно применялись на выборах в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях (в этих регионах продолжает действовать режим военного положения). Новое постановление позволит существенным образом расширить возможность голосования для избирателей, которые по тем или иным обстоятельствам не смогут проголосовать на своих «родных» избирательных участках. Традиционно они смогут воспользоваться системой «Мобильный избиратель», но кроме того, отметил зампред ЦИКа, желающие проголосовать смогут обратиться на любой избирательный участок по месту нахождения, и там уже комиссия будет принимать решение о включении их в список избирателей.

Досрочное голосование, следует из разъяснений в Telegram-канале ЦИКа, будет проходить в различных форматах: на избирательных участках, на дому, на придомовых территориях (так называемое «голосование на пеньках») и на территориях, где отсутствует возможность организовать голосование в помещении. При этом региональные избиркомы сами получат возможность определять, в каких именно районах будут голосовать досрочно.

Напомним, что во время Единого дня голосования-2023 и на выборах президента в марте 2024-го новые регионы получили право использовать дополнительные формы голосования и самостоятельно определять его длительность (в пределах установленных Центризбиркомом сроков).

Кроме того, избиркомам разрешили передавать информацию об итогах голосования по техническим каналам связи с последующей доставкой протоколов, информацию об избирательных участках и членах комиссий закрыли, для СМИ установили особый порядок аккредитации, а местным жителям разрешили голосовать не только по паспорту, но и по другим удостоверяющим личность документам.

Часть предусмотренных новым постановлением ЦИКа особенностей голосования в приграничных регионах уже применялась ранее на выборах в новых субъектах РФ, однако будут и новации, пояснил журналистам Николай Булаев. По его словам, ЦИК принимал в расчет то, что в этих регионах действуют разные правовые режимы. В частности, оказавшиеся в эвакуации избиратели смогут голосовать на экстерриториальных участках (положение об особенностях волеизъявления на участках, созданных за пределами «своего» региона, ЦИК утвердил ранее).

Напомним, что в Единый день голосования 8 сентября в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов, в 13 субъектах будут выбирать депутатов законодательных органов власти, в 21 — депутатов представительных органов административных центров, и в двух — мэров региональных столиц. В числе идущих сейчас кампаний — выборы губернатора Курской области, а также выборы в горсовет Суджи и райсовет Суджанского района Курской области, где продолжаются боевые действия. Кроме того, в Брянской области запланированы выборы депутатов облдумы и довыборы в Госдуму по Унечскому одномандатному округу.

Анастасия Корня