В мэрии Сочи сменились руководители трех департаментов

В Администрации Сочи сменились главы трех структурных подразделений. Как указано на сайте мэрии, исполняющей обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства стала Оксана Сергиенко. Руководителем департамента инвестиций назначен Вадим Финашин. Исполнять обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы будет Александр Девин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Сочи» писал о назначении двух новых заместителей главы города. Сергей Коновалов стал первым замглавы Сочи, который курирует вопросы по реализации полномочий администрации Сочи в сфере финансов, бюджета, экономики, финансового контроля, муниципальных закупок, проектной деятельности, МСП и пр. Евгений Горобец будет координировать вопросы по реализации полномочий администрации Сочи в сфере земельно-имущественных отношений, муниципального земельного контроля, архитектуры, градостроительства, рекламы, инвестиций, курортов, туризма и потребительской сферы.

Наталья Решетняк

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