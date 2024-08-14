Туринское приближение Андрея Рублева

Успешное выступление Андрея Рублева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале изменило расклад в борьбе за путевки на итоговое состязание года, которое пройдет в ноябре в Турине. По очкам, набранным в нынешнем сезоне, Рублев вышел на седьмое место, отставая на три позиции от Даниила Медведева, и теперь вариант, при котором пятый год подряд на Nitto ATP Finals выступят два россиянина, выглядит вполне реальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (на фото) имеет хорошие шансы в пятый раз подряд составить компанию Даниилу Медведеву на итоговом турнире года

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Андрей Рублев (на фото) имеет хорошие шансы в пятый раз подряд составить компанию Даниилу Медведеву на итоговом турнире года

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Монреальский «мастерс», завершившийся в понедельник сенсационной победой австралийца Алексея Попырина в финале над Андреем Рублевым, внес заметные изменения в борьбу за путевки на итоговый турнир сезона, который пройдет в Турине с 10 по 17 ноября. Если еще неделю назад положение Рублева, занимавшего лишь одиннадцатое место по очкам, набранным с начала года, выглядело неопределенным, то теперь его шансы на попадание на Nitto ATP Finals, несмотря на поражение от Попырина, заметно возросли.

Неизменный участник итогового турнира последних четырех лет, Рублев с января по середину августа набрал 3080 очков. Это несколько меньше, чем он имел по состоянию на аналогичный период в 2021 году (3340 очков) и 2023-м (3270 очков), но больше, чем в 2022 году, когда на его счету было лишь 2605 баллов. (В 2020 году из-за пандемии коронавируса теннисисты не выступали с марта по август, и использовать его показатели для сравнения не имеет смысла.) Учитывая, что проходной балл в Турин составляет порядка 4000 очков, а в ближайшие два с половиной месяца кроме уже стартовавшего в Цинциннати очередного турнира категории Masters 1000 пройдут заключительный «мейджор» сезона US Open, «мастерсы» в Шанхае и Париже, а также несколько состязаний категории 500, российский теннисист имеет все шансы набрать необходимую сумму. Для этого, правда, нужно играть как можно стабильнее, доходя на главных состязаниях хотя бы до четвертьфинала. В противном случае каждое неудачное выступление придется компенсировать где-то еще.

Официально на данный момент участие в Nitto ATP Finals обеспечил себе лишь Янник Синнер, который лидирует как в основном, 52-недельном рейтинге АТР, так и в АТР Race, где учитываются результаты с начала сезона.

Однако фактически места в туринской восьмерке гарантировали еще трое — Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев. Рублев же уступает примерно 500 очков Касперу Рууду, который не считается специалистом по харду, хотя два года назад был в финале US Open, и всего 70 очков — Новаку Джоковичу, решившему не защищать в Цинциннати прошлогодний титул и, видимо, сделать главную ставку на Открытый чемпионат США. В случае провала в Нью-Йорке сербу будет непросто сохранить место в первой десятке, ведь в общей сложности предстоящей осенью ему предстоит защитить 5300 очков — больше, чем кому бы то ни было в АТР. Но даже если предположить, что Джокович и Рууд все-таки смогут попасть в Турин, то свободными остаются еще две путевки, на одну из которых может вполне рассчитывать Рублев, тем более что австралиец Алекс де Минаур, идущий в АТР Race восьмым, из-за серьезной травмы приводящей мышцы бедра не выступает после выхода в четвертьфинал на Wimbledon.

Что касается спора за высшую строчку рейтинга, то в Цинциннати составить конкуренцию Синнеру никто не сможет. Если итальянец год назад проиграл там в первом круге, то его самый опасный конкурент Карлос Алькарас дошел там до финала, и сейчас, отставая от Синнера на 820 баллов, должен защищать там 600 очков. А вот начиная с US Open, по всей видимости, за первое место разгорится напряженная борьба, причем в октябре в нее теоретически может вмешаться даже Даниил Медведев, находящийся пока от лидера на значительном отдалении. Правда, для этого россиянину нужно дойти хотя бы до финала в Цинциннати, где пять лет назад он выиграл свой первый титул на «мастерсах». Это может стать неплохой базой для дальнейшего подъема.

Евгений Федяков