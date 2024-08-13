Нереально — монреально

Прошедший в Монреале Omnuim Banque National, крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $6,8 млн, завершился главным сюрпризом сезона в мужском теннисе. Уверенно переиграв в двух сетах Андрея Рублева, 62-я ракетка мира Алексей Попырин из Австралии стал самым низкорейтинговым чемпионом «мастерсов» за последние два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа Алексея Попырина (слева) над Андреем Рублевым позволила австралийцу войти в четверку самых сенсационных победителей турниров категории Masters 1000 за всю историю

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images Победа Алексея Попырина (слева) над Андреем Рублевым позволила австралийцу войти в четверку самых сенсационных победителей турниров категории Masters 1000 за всю историю

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

У тех, кто в этом финале однозначно отдавал предпочтение Андрею Рублеву, безусловно, имелись весомые аргументы. Казалось, что, нащупав свою игру и проведя несколько отличных матчей, в том числе против первой ракетки мира Янника Синнера, он имеет практически стопроцентные шансы против Алексея Попырина, который, впервые дойдя до решающей стадии состязания такого уровня, и так уже прыгнул выше головы, затратив на это массу сил. Однако сын русских эмигрантов, отметивший недавно свое 25-летие, решил удивлять по полной программе. Одолев на пути к финалу пять сильных соперников, в том числе десятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова, имевшего в третьем круге три матчбола, другого представителя топ-10 поляка Хуберта Хуркача, а также двух американцев из первой двадцатки Бена Шелтона и Себастьяна Корду, он справился и с Рублевым, отдав россиянину всего шесть геймов. Поразительно, но столь уверенных побед на счету Попырина, всего лишь 62-й ракетки мира, не было не только на этой неделе в Монреале, но и на протяжении всех последних пяти месяцев.

В понедельник все сразу пошло не так, как планировал Рублев. Он провалил начало матча, допустив две двойные ошибки в первом же гейме, и быстро позволил Попырину уйти в отрыв.

В четвертом гейме австралиец, блестяще подавая, отыграл два брейк-пойнта, а пятый гейм россиянин подарил ему еще одной двойной ошибкой. После этого исход первой партии был предрешен, тем более что тактический план Попырина срабатывал на все сто процентов. Он переигрывал Рублева не только за счет сильной подачи, но и с помощью прекрасного удара справа, который всегда считался главным козырем россиянина. Попыринские выстрелы как по линии, так и по диагонали были просто превосходны.

Вторая партия проходила немного иначе. Попырин снова сразу повел с брейком, но после шестого гейма равновесие в сете восстановилось. Наверное, это был ключевой момент. Сумей Рублев еще немного поддавить, ему, вполне возможно, удалось бы добиться перелома. Однако Попырин после временной неудачи сумел вернуть максимальную концентрацию внимания, а у Рублева не обошлось без очередной двойной. Последним шансом россиянина остаться на плаву стал десятый гейм. Он спас первый матчбол, затем — второй, но третий австралиец разыграл практически идеально. В итоге — 6:2, 6:4 после 89 минут игры, которая в основном шла в одни ворота. Опередив Рублева почти в два раза (31 против 16) по количеству ударов навылет, Попырин, завоевавший свой третий титул за карьеру, допустил заметно меньше невынужденных ошибок (10 против 15).

Нынешний триумф австралийца, который сразу улучшил свое положение в мировой классификации на 39 позиций, поднявшись на 23-е место, претендует на то, чтобы остаться главной сенсацией мужского тенниса до конца сезона.

Ведь столь низкорейтинговые теннисисты не побеждали на состязаниях категории 1000 c тех пор, как летом 2022 года хорват Борна Чорич, на тот момент 152-я ракетка мира, стал лучшим в Цинциннати.

Кроме того, канадский турнир, который проходит в начале североамериканской серии на харде, подтвердил свою давнюю репутацию самого непредсказуемого «мастерса» (см. справку). В разное время он преподносил немало сюрпризов. Например, можно вспомнить, что в 1991 году в Монреале лучшим стал россиянин Андрей Чесноков, который, уже миновав пик своей карьеры, занимал в рейтинге 32-е место, а в 2000 году в Торонто в шаге от победы остановился израильтянин Харел Леви, 144-я ракетка мира, уступивший в титульной встрече Марату Сафину.

Самые низкорейтинговые победители турниров категории Masters 1000 Игрок Место в рейтинге Турнир Год Борна Чорич (Хорватия) 152 Цинциннати 2022 Роберто Карретеро (Испания) 143 Гамбург 1996 Микаэль Пернфорс (Швеция) 95 Монреаль 1993 Алексей Попырин (Австралия) 62 Монреаль 2024 Крис Вудрафф (США) 57 Монреаль 1997

Что касается Андрея Рублева, то, несмотря на фиаско во встрече с Попыриным, его выступление следует считать успешным. Во-первых, россиянин стал первым игроком, сыгравшим в этом сезоне два финала на «мастерсах». Во-вторых, 600 рейтинговых очков, которые Рублев заработал в Канаде, заметно улучшили его положение в борьбе за одну из путевок в Турин на итоговый турнир АТР. В классификации, учитывающей результаты, показанные с начала года, россиянин теперь стоит седьмым, имея 3090 баллов. Теперь для попадания на ATP Finals Рублеву до конца сезона требуется не допускать провалов на крупных состязаниях, в том числе на этой неделе в Цинциннати, где во втором круге его соперником будет китаец Чжан Чжичжэнь (44-й в мире) или француз Джованни Мпетши Перрикар (48-й), а в случае выхода в четвертьфинал, возможно, снова Янник Синнер.

Евгений Федяков