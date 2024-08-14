Цены на отдых в Сочи за год выросли на 20%

Стоимость отдыха в Сочи в летний сезон выросла на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с инфляцией и дефицитом кадров в гостиничной сфере, рассказали «Ъ-Сочи» эксперты отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«В целом рост составил 20%, но местами даже выше. Все дело в росте гостиничной инфляции, она больше, чем по стране. Увеличиваются цены на продукты, кроме того, становится более заметным дефицит поставщиков с нужным для отелей пакетом документов. Мы это видим в нехватке качественных овощей, фруктов, сыров», — рассказывает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

На стоимость продуктов питания для отелей также влияет сложная логистика. Доставлять их приходится по серпантину, протяженность пути порой составляет 300 км. Частично, по мнению экспертов, решить проблему можно за счет сотрудничества с аграриями Республики Абхазия.

«Нам всем стоит подумать о развитии агропромышленного комплекса Республики Абхазия. Было бы здорово, если бы наши соседи взяли на себя вопросы выращивания и поставок зелени, хурмы, фейхоа, киви и ряда других продуктов», — считает господин Богданов.

Кроме того, эксперты отмечают дефицит кадров в сфере гостиничных услуг, который в среднем оценивается в 30-40%. Из-за нехватки персонала сотрудникам приходится брать дополнительные смены, стоимость их работы значительно увеличивается.

По официальным данным, средняя загрузка отелей Сочи в июле составила 88%. Единовременно на курорте находилось почти 200 тыс. человек. Такая же ситуация в отелях федеральной территории «Сириус», где загрузка номерного фонда Sirius Hotels оценивается в 90%.

«Стоимость проживания в летний сезон увеличилась на 15-20% по сравнению с июлем прошлого года в связи с растущим спросом на отдых в “Сириусе”. В нашей сети реализовано динамическое ценообразование, когда при повышении загрузки отеля, увеличивается стоимость номеров. Частично тенденция связана и с общим ростом цен в стране», — сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе сети отелей.

Эксперты отмечают, что, несмотря на текущие проблемы, спрос на отдых в Сочи и Сириусе сохраняется на высоком уровне. Это связано с уникальным географическими и климатическими условиями, разнообразием туристических форматов, развитием делового, просветительского и спортивного туризма.

Александра Каверина