Карты сбросили процент

Данные по сегменту кредитных карт за июль—начало августа свидетельствуют о резком снижении ставок. В частности, в начале августа ставка опустилась до 28,6% годовых, минимума с октября прошлого года. Во многом такая динамика определялась отменой моратория ЦБ на учет предельной полной стоимости кредита (ПСК) для всех видов кредитования. Однако в сегменте кредитных карт снижение было более сильным, чем, например, в сегменте кредитования наличными. Это связано с гибкими условиями этого финансового инструмента, чем ранее пользовались банки при установлении более высоких ставок.

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Ставки по кредитным картам, выданным в июле—начале августе, резко пошли вниз. Так, в минувшем месяце средневзвешенная ставка составила 31,1% годовых, что оказалось почти на 4 процентных пункта (п. п.) ниже уровня июня, а ПСК сократилась более чем на 12 п. п., до 24,7% годовых. В первой декаде августа средневзвешенная ставка сократилась еще почти на 3 п. п., до 28,6% годовых, тогда как ПСК снилась почти на 2 п. п., до 23,1% годовых. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. На этом фоне вырос объем выдачи кредитных карт. По оценке ОКБ, в июле он составил почти 314,5 млрд руб., второй результат с января 2019 года. Максимальный объем был зафиксирован в августе 2023 года (322,6 млрд руб.).

Позитивная динамика в сегменте кредитных карт наблюдается на фоне стагнации в необеспеченном кредитовании.

По данным Frank RG, в июне—июле объем выдачи кредитов наличными снизился на 6,5%, до 620 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа). Кроме того, для сегмента кредитных карт с 1 июля текущего года начали действовать ограничения по показателю долговой нагрузки — по сути, Банк России запретил выдавать кредитные карты тем клиентам, долговая нагрузка которых превышает 80% (см. “Ъ” от 25 мая). При этом снижение средневзвешенной ставки и ПСК по кредитным картам проходило на фоне роста ключевой ставки (в конце июля Банк России повысил ее на 2 п. п., до 18%) и ожидания дальнейшего ее роста.

Основная причина снижения ставок — отмена банком России с 1 июля моратория на учет предельной ПСК. Как поясняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, банки использовали мораторий по максимуму, чтобы «приподнять» среднерыночные значения ставок по кредитам физлицам. В сегменте кредитных карт за последний год прирост предельных значений составил 10–15 п. п., отмечает эксперт. В целом это решение ЦБ должно коснуться и других сегментов, однако данные по ним за июль еще не опубликованы. Вместе с тем, по данным ОКБ, подъем ставок и ПСК, например, в кредитовании наличными в первом полугодии был более сдержанным, а их уровень не превышал 25% годовых, тогда как в кредитных картах достигал 35–37% годовых.

Как поясняет Иван Уклеин, маржу банков поддерживают всевозможные дополнительные продукты, например кросс-продажи страхования при оформлении кредитных карт, в то же время обострившаяся конкуренция в рознице не позволяет продолжать так же активно, как прежде, повышать кредитные ставки вслед за повышением ключевой ставки.

Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отмечает, что причиной снижения средневзвешенных ставок в этот период могло послужить перераспределение долей в выдачах между банками.

В период высоких ставок кредитные карты становятся более понятным и гибким инструментом как для кредиторов, так и для заемщиков, указывает директор аналитической компании «БизнесДром» Павел Самиев. Для последних доступны грейс-периоды и различные бонусы от банков. Для первых есть возможность соблюдения требований регулятора с точки зрения макропруденциальных лимитов и показателей долговой нагрузки за счет того, что учитывается среднее по портфелю использование лимита, а не весь одобренный лимит сразу, отмечает эксперт (см. “Ъ” от 24 мая).

Полина Трифонова, Ольга Шерункова