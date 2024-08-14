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Коммерсантъ FM
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«Единороги» здесь не живут

Эксперты пересчитали особо крупные мировые стартапы

Китай в 2024 году впервые обогнал США по числу новых компаний-«единорогов», но все еще в два раза отстает от этой страны по общему числу таких особо крупных технологических стартапов, подсчитали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Всего в мире 1,7 тыс. «единорогов», в России нет ни одного, хотя исход из страны иностранных компаний в теории мог бы способствовать появлению подобных стартапов. Ключевым источником финансирования «единорогов» в мире являются иностранные инвесторы, но они потеряли интерес к рынку РФ, владельцы же отечественных капиталов сейчас предпочитают менее рискованные высокодоходные инструменты.

Фото: Vincent Thian / AP

Фото: Vincent Thian / AP

По подсчетам экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, на июнь 2024 года в мире было 1,7 тыс. «единорогов» — это компании, достигшие оценки $1 млрд не более чем за десять лет с момента основания, не выходившие на IPO и как минимум на 25% сохраняющие собственников-основателей. Большинство «единорогов» (97%) созданы всего в 15 странах: традиционно рейтинг возглавляют США (781 дорогостоящий стартап), Китай (350), государства ЕС (135), Индия (91), Великобритания (69), Канада (28), Израиль и Сингапур (по 27).

В 2024 году Китай впервые опередил США по числу новых «единорогов» — в этих странах появилось 46 и 36 таких компаний соответственно.

В целом же темпы прироста числа «единорогов» с каждым годом замедляются: в 2022 году этот сегмент пополнили 340 новых компаний, в 2023 году — 229, в 2024-м — 127. При этом медленно расширяется ареал их «обитания»: в 2022 году «единороги» появились в пяти новых странах, в 2023 году — в шести, а в 2024 году — только в одной, в Узбекистане (цифровая экосистема Uzum оценена инвесторами более чем в $1,1 млрд). Одновременно в мире становится больше супердорогих компаний, так называемых гектокорнов стоимостью свыше $100 млрд, сейчас их четыре — Reliance Retail из Индии, Ant Group и ByteDance из Китая и SpaceX из США.

Наличие «единорогов» — индикатор эффективности национальной инновационной системы, поясняют в ИСИЭЗ. Страны по-разному стимулируют их появление — это и программы поддержки венчурных инвестиций, и господдержка потенциально успешных компаний.

В России компаний-«единорогов» до сих пор нет, несмотря на все усилия властей по поддержке технологического развития.

Господдержка подобных проектов долгое время была сопряжена с рисками для чиновников, так как гарантировать успех стартапов и, соответственно, окупаемость бюджетных средств де-факто невозможно. Сейчас, поясним, власти перезапускают «право на риск» для технологических компаний и для госинвесторов.

Российский рынок венчурных инвестиций продолжает съеживаться

В ИСИЭЗ в аналогичном обзоре 2022 года предполагали, что уход с российского рынка иностранных компаний может стимулировать появление отечественных «единорогов». Однако инвестиционная статистика показывает, что инновации российских компаний сконцентрированы на догоняющем импортозамещении из-за потери доступа к импортным комплектующим и технологиям. Эксперт центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Кирилл Тюрчев поясняет, что российский венчурный рынок ушел в «режим ожидания». Во-первых, многие инвесторы в условиях повышенной ключевой ставки предпочли переложиться в государственные и корпоративные облигации, а также в высокодоходные банковские вклады. Во-вторых, стало сложнее привлекать иностранные инвестиции, национальные же инвестиции в мире привлекают «единороги» в основном лишь двух стран — США и Китая. В остальных такие стартапы выращиваются при главенствующей роли зарубежного венчурного капитала. Из-за сложения этих факторов рынок венчурных инвестиций РФ с 2022 года по настоящее время сократился почти в 40 раз. Ни одной венчурной сделки между иностранным инвестором и российским стартапом в 2024 году не зафиксировано.

Диана Галиева

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