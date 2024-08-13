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Коммерсантъ FM
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«Последний поезд» под пристальным наблюдением

Прокуратура требует запретить в РФ доступ к игре о Гражданской войне

Видеоигру Last Train Home чешской студии Ashborne Games о солдатах Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны в России могут включить в реестр экстремистских материалов. Прокуратура, которая подала соответствующий иск, считает, что игра «возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и Красной Армии». Юристы смогли вспомнить лишь один случай включения компьютерной игры, причем малоизвестной, в реестр экстремистских материалов. Они считают, что для оценки Last Train Home на предмет таких материалов потребуется привлечь представителей индустрии разработки и издания видеоигр, а также историков.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга 22 августа рассмотрит административный иск местной прокуратуры о запрете в России видеоигры Last Train Home издателя THQ Nordic, сообщила объединенная пресс-служба районных судов города в Telegram. Игра в жанре стратегии вышла в ноябре 2023 года, ее разработала чешская студия Ashborne Games. Согласно ее описанию в интернет-магазине Steam, действие разворачивается во время Гражданской войны, игроку предстоит «провезти солдат Чехословацкого легиона на бронепоезде до Владивостока». Истец утверждает, что игра «возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной Армии времен Гражданской войны» и «способна противостоять традиционным ценностям».

В отдельном посте руководитель пресс-службы суда Дарья Лебедева уточнила, что прокуратура просит запретить игру «по ссылке в Steam».

При этом слушания по единственному административному делу с участием управления Роскомнадзора, назначенные на 22 августа, касаются «признания информационных материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", экстремистскими».

Сейчас ключи к игре в Steam есть в магазине VK Play. В сервисе заявили “Ъ”, что партнер по дистрибуции игры («Бука», согласно данным со страницы игры на VK Play.— “Ъ”) действует в рамках законодательства РФ. «Если суд примет решение о запрете игры на территории страны, она будет удалена из каталога VK Play»,— сказали в компании.

Скриншот игры Last Train Home

Скриншот игры Last Train Home

Фото: @lasttrainhomegame

Скриншот игры Last Train Home

Фото: @lasttrainhomegame

Весной этого года президент РФ Владимир Путин поручил продумать способы контроля за рынком видеоигр на предмет недопущения «искажений истории» и «представлений о месте и роли России в мире» (см. “Ъ” от 8 мая). Координирует работу комиссия по историческому просвещению, ее председатель — помощник президента Владимир Мединский, а в числе участников — ФСБ, МВД, СВР, представители государственных СМИ (ВГТРК, «Россия сегодня»), Российского военно-исторического общества и т. д. Собеседники “Ъ” ранее отмечали, что механизм контроля за исторической достоверностью видеоигр может быть апробирован в рамках эксперимента по их маркировке. Минэкономики готовит его вместе с участниками рынка (Lesta Games, VK Play и другие).

Пока известен лишь один прецедент прямого включения компьютерной игры в реестр экстремистских материалов, говорит управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев: «Это произошло в 2011 году и не было связано с какими-либо продуктами заметных игровых компаний».

Для принятия взвешенного решения по иску прокуратуры важно привлечь экспертов, считает Александр Журавлев.

В качестве таковых было бы разумно привлечь представителей индустрии разработки и издания видеоигр, а также историков и экспертов в сфере литературных произведений, полагает он: «Такой состав экспертов обусловлен необходимостью определения творческого замысла и реальности именно экстремистского характера игры». Например, отмечает господин Журавлев, ранее были экспертные исследования на предмет экстремистских материалов одной из предыдущих игр серии Call of Duty, но тогда эксперт пришел к выводу об отсутствии в цифровом продукте таких материалов.

Юлия Тишина, Юрий Литвиненко

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