Инвесторы обналичили риски

Международные инвесторы обеспокоены состоянием американской экономики: они заговорили о высоких рисках рецессии в стране. В таких условиях все большее число портфельных управляющих ждет, что ФРС в сентябре начнет новый цикл понижения ставки, а на горизонте года состоится не менее четырех пересмотров. В дополнение к этому управляющие нарастили в портфелях долю наличности и облигаций. При этом на изолированный российский фондовый рынок глобальные тренды будут влиять через негативную динамику цен на сырьевых рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Августовский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о резком росте негативной оценки перспектив американской экономики. В опросе участвовали 220 портфельных менеджеров, под управлением которых находится $590 млрд. Число респондентов, заявивших, что рецессия экономики США является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, составило 39%, что на 21 п. п. выше показателя июля. В результате риск ухудшения геополитической ситуации, доминировавший ранее в опросах управляющих, занял лишь второе место (25%).

Опасения инвесторов вызваны в том числе слабыми данными по экономике США, опубликованными в начале августа.

Институт управления поставками (ISM) оценил, что в июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до минимального значения с ноября 2023 года — 46,8 пункта, тогда как месяцем ранее составлял 48,5 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, рассчитывали на рост показателя до 48,8 пункта. Добавили беспокойства и слабые данные по безработице, уровень которой вырос с 4,1% до 4,3%, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение показателя на прежнем уровне. Как отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов, на финансовом рынке заговорили о рисках «жесткой посадки американской экономики и о том, что ФРС опоздала со снижением ставки». Экономисты Goldman Sachs уже повысили оценку вероятности наступления рецессии на горизонте года с 15% до 25%, а аналитики JP Morgan — с 25% до 35%.

Риски рецессии отодвинули на второй план геополитические риски. В сложившихся условиях управляющие начали закладывать более высокие темпы снижения процентной ставки ФРС. В июле только 56% опрошенных портфельных менеджеров ожидали снижения ставки на сентябрьском заседании и еще одного-двух снижений на горизонте 12 месяцев. В августе вероятность первого пересмотра в сентябре оценивается уже в 94%, при этом 60% респондентов уверены, что в течение года ставка будет снижена четыре и более раз. «Участники рынка рассчитывают на рациональность ФРС и ожидают стимулирующих мер для поддержки экономики США путем активного снижения ставок, чтобы достичь мягкой посадки или избежать рецессии»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В таких условиях управляющие нарастили долю наличности в портфелях с 4,1% до 4,3%.

Параллельно снизились вложения в акции. В августе число портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 11% превысило число тех, где она была ниже. За месяц число оптимистов сократилось на 22 п. п., что стало сильнейшим падением показателя с января 2022 года. Наряду с кэшем растут вложения в облигации. Об этом говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на данных BofA (учитывает данные EPFR), за последние четыре недели международные инвесторы инвестировали в фонды облигаций свыше $62 млрд. Это лучший месячный результат с начала года.

Несмотря на изоляцию российского фондового рынка, риски рецессии ведущей мировой экономики пусть и не сразу, но будут оказывать негативное влияние на него. «Влияние на российский рынок и экономику будет происходить опосредованно — через возможное снижение цен на ряд биржевых товаров (нефть, газ, металлы.— “Ъ”), продажи которых формируют доходы крупных экспортеров»,— отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов. Сергей Суверов также отмечает, что возможная рецессия в США повлияет через снижение цен на нефть, так как эта страна является «крупнейшим в мире потребителем углеводородов».

Виталий Гайдаев