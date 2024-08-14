Комиссии соскальзывают в прошлое

Основной игрок рынка перестрахования Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) собирается отказаться от договоров с плавающей комиссией в сегменте страхования автомобилей. Плавающая комиссия определяет, какую долю премии перестраховщик возвращает страховщику в конце действия договора в зависимости от уровня убыточности передаваемого портфеля. Таким образом, РНПК сможет несколько увеличить свои доходы, тогда как страховщикам это обернется дополнительными расходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

РНПК планирует отказаться от подписания новых и возобновления действующих договоров перестрахования со скользящей шкалой комиссий в сегменте страхования автомобилей. Это следует из соответствующих правил перестрахования, которые были разосланы участникам рынка (с ними ознакомился “Ъ”). В ряде страховых компаний подтвердили получение этого документа. До конца августа РНПК собирает мнения страховщиков. В случае их учета правила могут быть скорректированы. Предполагается, что они вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

По словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, это касается в первую очередь облигаторных договоров перестрахования (когда передается весь портфель по определенному виду страхования), которые ранее были заключены с иностранными перестраховщиками, а в 2022 году приняты РНПК без изменения условий.

Такие договоры были у пяти крупных страховых компаний, а объем перестраховочных премий мог достигать несколько миллиардов рублей, указывает он. Теперь, по словам собеседника “Ъ”, РНПК приводит все договоры к единообразию на своих условиях. В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

Комиссия по скользящей шкале — метод оплаты комиссии перестраховщиком, размер которой изменяется в зависимости от уровня убыточности передаваемого портфеля. По сути это механизм стимулирования страховщика не «подписывать» себе и перестраховщику плохой бизнес: чем менее убыточный портфель страховщика, передаваемый перестраховщику, тем больше страховой премии страховщик может оставить себе, тем дешевле ему обойдется перестрахование, поясняет советник юрфирмы МЭФ Legal Иван Рыбаков.

При этом отмена скользящей комиссии позволит РНПК сэкономить, указывают эксперты.

Так, РНПК может сэкономить 0,1–0,3 п. п. от стоимости договора перестрахования за счет снижения расходов на актуарные расчеты, поскольку не будет необходимости часто и точно оценивать уровень убыточности, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. Кроме того, в случае договоров с плавающей комиссией перестраховщик обязан соблюдать усложненные требования по финансовой устойчивости, тогда как в случае договоров с фиксированной комиссией условия проще, отмечает Иван Рыбаков.

Вместе с тем для страховщиков в этом случае цена перестрахования может несколько увеличиться. Фиксированная комиссия, применяемая на протяжении всего договора перестрахования, может быть достаточно консервативной и учитывать более высокий уровень убыточности, чем он будет по факту, поясняет господин Бархота.

При этом страховщики вряд ли смогут найти альтернативу РНПК в вопросе договоров перестрахования с плавающей комиссией. Широкой практики перестрахования автомобильных или грузовых рисков со скользящей шкалой у частных перестраховщиков нет, отмечает Иван Рыбаков. Такого рода инструменты оправданы тогда, когда входящее перестрахование — это системный бизнес, рассчитанный на широкий рынок. А поскольку российский рынок сейчас серьезно изолирован от других, «перспектив формирования бизнеса по входящему перестрахованию автомобильных рисков немного», поясняет эксперт.

Юлия Пославская