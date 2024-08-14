Партийно-гуманитарная система

К поддержке жителей, пострадавших от боевых действий в Курской области, подключились все парламентские партии. Как выяснил “Ъ”, общей задачей для них является сбор и отправка в регион гуманитарной помощи, но есть и партийная специфика. Например, «Единая Россия» привлекла к работе свой обширный волонтерский актив, ЛДПР обратилась за содействием к торговым сетям и маркетплейсам, а «Новые люди» пообещали запустить для нуждающихся и жертвователей специальную платформу в интернете. Коммунисты сообщили, что постарались в первую очередь эвакуировать руководителей парторганизаций, но затем подключились к сбору гуманитарной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

О деталях гуманитарной работы «Единой России» (ЕР) ее председатель Дмитрий Медведев рассказал во вторник на партийном совещании. Он сообщил, что волонтеры ЕР прибыли в Курскую область «практически сразу», в ночь на 8 августа, и развернули там штаб, в результате чего «большие объемы гуманитарной помощи» пошли «через возможности» партии. Заодно решается задача обеспечить необходимыми «средствами передвижения и защиты» самих добровольцев: для этого партийные фонды уже поставили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и вот-вот поставят автомобили УАЗ.

В сбор и отправку гуманитарной помощи включились партийные ячейки в десятках регионов. В состав грузов, по информации сайта ЕР, вошли вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, средства РЭБ для карет скорой помощи. «Надеюсь, все это приходит оперативно, вами приходуется и распределяется»,— заявил господин Медведев. Отдельно он поблагодарил волонтеров, работающих «по зову сердца», и заслушал несколько отчетов с мест, в том числе врио главы Курской области Алексея Смирнова.

Курский обком КПРФ тоже организовал штаб поддержки вынужденных переселенцев и поспособствовал эвакуации – как выяснилось, прежде всего однопартийцев. «Мы постарались за первые часы с начала боевых действий эвакуировать коммунистов, в первую очередь руководителей партийных организаций»,— цитирует сайт Компартии главу курского обкома, депутата Госдумы Николая Иванова. 10 августа коммунисты привезли в пункты временного размещения (ПВР) гуманитарную помощь от местного отделения, а позже в регион прибыл партийный гуманитарный конвой с грузом, собранным партячейками в других регионах.

«Все наши отделения подключились к сбору гуманитарной помощи Курской области»,— заявил “Ъ” пресс-секретарь лидера КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Дальнейшие действия, по его словам, коммунисты обсудят в пятницу на общероссийском собрании, и эта тема «будет максимально развиваться». На предвыборные планы коммунистов обстановка в Курской области не повлияла, признался господин Ющенко, но все же отметил один важный для КПРФ момент: «Повестка одна — победа, а для того, чтобы ее обеспечить, необходимо, в том числе, сплочение общества… Выборы влияют на сплочение, и если некоторые пытаются их фальсифицировать или воздействовать на избирательный процесс, это не добавляет плюсов».

ЛДПР также направила гуманитарный конвой в Курскую область, сообщил “Ъ” депутат Госдумы Станислав Наумов. «Антикризис — отработанная технология, мы так же действовали в рамках наводнений на Урале»,— пояснил он. Либерал-демократы также обратились к торговым сетям с просьбой поделиться чем-то необходимым для беженцев (одна из сетей уже выделила одежду и обувь), к маркетплейсам — с предложением перераспределить невостребованные товары через пункты выдачи заказов и к ряду крупных компаний — с идеей дать клиентам право отказаться от накопленных по программам лояльности бонусов в пользу курян. Еще одна инициатива — обеспечить беженцам-студентам возможность продолжить обучение в вузах и колледжах по месту временного пребывания, «чтобы не было перерыва в образовании», добавил господин Наумов. Кроме того, фракция ЛДПР готовит несколько законопроектов — в частности, об углубленной боевой подготовке солдат-срочников, направляемых в приграничные регионы, о предоставлении им дополнительных выплат и «боевого» статуса, а также о «прозрачной системе связи» военнослужащих с их семьями.

«Новые люди» своими силами эвакуировали из опасных районов около 300 человек, заявили “Ъ” в пресс-службе партии. Партийцы и их сторонники помогают переселенцам найти кров и работу, пристраивают их домашних питомцев, сдают кровь для пострадавших, а также помогают госпиталям с закупкой медикаментов, а военным — с «закупкой необходимых позиций по запросу». «Новые люди» также намерены запустить интернет-платформу для сбора заявок на оказание или получение гуманитарной помощи, отметили в пресс-службе: «Также там будут полезные памятки для пострадавших жителей Курской области и вакансии для поиска работы».

«Справедливая Россия — За правду», по данным ее официального сайта, развернула пункты приема «гуманитарки» в нескольких регионах, а в Курской области эсеры «оказывают помощь жителям города и области, оказавшимся в ПВР», развозят гуманитарную помощь и ведут консультационную работу. Так, несколько активистов «развозили гуманитарную помощь и в числе первых оказались на месте попадания осколков ракеты в многоквартирный дом» в Курске (в ночь на 11 августа.— “Ъ”), отчитались в партии.

Григорий Лейба