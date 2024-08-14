В онлайн-кинотеатрах — детский сеанс

После массовых перебоев YouTube в России онлайн-кинотеатры и видеосервисы отмечают резкий рост спроса на детский контент. В топах по просмотрам — «Маша и Медведь», «Три кота», «Синий трактор», «Барбоскины». Но совокупная библиотека российских видеостримингов в разы меньше, чем у YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Просмотры детского контента у российских онлайн-кинотеатров и видеосервисов кратно выросли после замедления YouTube, рассказали “Ъ” опрошенные участники рынка. Так, у «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») с 5 по 11 августа число подписчиков, смотревших детский контент, выросло в полтора раза относительно предыдущей недели:

«На фоне роста аудитории детско-семейного контента прошлая неделя приблизилась к показателям новогодних каникул, традиционного пикового периода по аудитории для онлайн-кинотеатров и телеканалов».

Okko (АО «Новые возможности») наблюдает рост смотрящих подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier (входит в «Газпром-медиа холдинг») просмотры детского контента выросли в 3,5 раза в период с 1 по 12 августа в сравнении с аналогичной неделей в июле. У Kion (МТС) за тот же период количество просмотров детско-семейного контента увеличилось примерно на 50%, говорят в компании. В «VK Видео» в первую неделю августа число просмотров контента для детей выросло на 57% по сравнению со среднемесячными июльскими показателями.

В топ-5 по просмотрам с 5 по 11 августа (смотрели более 2 минут) на «Кинопоиске» попали мультипликации «Три кота», «Маша и Медведь», сериал «Леди Баг и Супер-Кот», фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», а также «Фиксики». Схожие лидеры и у других участников рынка. У Kion в топ-5 по просмотрам вошли «Барбоскины», «Смешарики» и «Синий трактор», у Premier — «Лунтик и его друзья», а также «Песенки Котэ».

При этом у Okko ситуация обстоит иначе: самым популярным контентом для детей стали фильм «Сто лет тому вперед», оригинальный сериал «Манюня», но в списке есть и «пользовавшиеся популярностью на YouTube» мультсериалы «Маша и Медведь», «Простоквашино», «Смешарики», «Деревяшки» и «Барбоскины».

Переток детской аудитории на российские видеосервисы не станет долгосрочной тенденцией, считают собеседники “Ъ” на медиарынке.

«В совокупности у онлайн-кинотеатров и видеосервисов не такая богатая библиотека мультипликации, как была на YouTube»,— поясняет один из источников “Ъ”. Директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов приводит конкретные цифры: в 2021 году агентство оценивало количество оригинальных анимационных произведений в библиотеках российских видеосервисов от 300 до 2,1 тыс. единиц. Среднее значение мультипликаций на одной видеоплатформе составило около 1,3 тыс. Более свежих оценок агентство не делало. В «Кинопоиске» “Ъ” заявили, что на данный момент онлайн-кинотеатр располагает более чем 22 тыс. единиц детского контента. В других сервисах не ответили на запрос “Ъ” об объеме библиотек.

В целом за 2023 год на YouTube было загружено порядка 4 млрд роликов, сообщал ряд зарубежных СМИ со ссылкой на исследование Центра по изучению гражданских медиа Итана Цукермана при Массачусетском технологическом институте. Из них до 5%, то есть до 200 млн единиц видеоконтента может приходиться на детский, оценивает источник “Ъ” в одном из онлайн-кинотеатров. «В силу ограниченности библиотек российских видеосервисов пользователи будут искать способы получить доступ к YouTube»,— предполагает он.

Юлия Юрасова