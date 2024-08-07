Банкротства отстроились

В первой половине 2024 года обанкротилось на 12% больше компаний из стройиндустрии, чем год назад. Это в основном подрядные организации среднего размера, чей бизнес чувствителен даже к незначительным задержкам платежей со стороны контрагентов. У крупных компаний уровень стабильности заметно выше за счет более прогнозируемых денежных потоков. Устойчивость таких игроков позволила стройиндустрии выглядеть выигрышно на фоне всего корпоративного сектора, где число несостоятельных компаний в первом полугодии выросло на 40% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—июне 2024 года число строительных компаний, признанных банкротами, увеличилось на 12% год к году, до 779, подсчитали для “Ъ” в «Контур.Фокусе». В итоге общее число компаний стройиндустрии, находящихся в состоянии банкротства, выросло на 14% год к году, до 8,5 тыс., а их доля от общего числа всех зарегистрированных в сегменте компаний — с 2,74% до 3,13%, уточняют аналитики. По данным «Контур.Фокуса», также на 12%, до 1,8 тыс., выросло количество организаций, в отношении которых возбуждены дела о несостоятельности.

Аналитики изучали финансовое положение компаний, занимающихся строительством зданий, инженерных сооружений, инженерно-техническим проектированием. Также исследовались организации, управляющие строительными проектами, выполняющие контроль над ними и занимающиеся авторским надзором.

Для компаний стройиндустрии, признанных несостоятельными в нынешнем году, эта процедура могла начаться год-два назад, отмечает гендиректор Sherpa Group (занимается исследованиями в сфере инфраструктурного строительства) Александра Галактионова. Тогда, по ее словам, с одной стороны, начался резкий рост цен на стройматериалы, что значительно увеличило издержки компаний, особенно небольших, с другой — осенью 2022 года был снят мораторий на банкротство. Также на финансовую устойчивость компаний оказывает давление начавшийся еще с пандемии дефицит рабочей силы. По итогам 2024 года нехватка кадров в стройиндустрии составит около 15% от фактической численности задействованных в отрасли работников, прогнозируют в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний.

В первую очередь в стройотрасли банкротятся небольшие и средние подрядчики — они наиболее уязвимы к колебаниям рынка и зависят от своевременных платежей от заказчиков, отмечает управляющий партнер юридической компании ProLex Константин Лушников. Между тем, по его словам, девелоперы крупных объектов жилого и коммерческого назначений страдают меньше, так как такие проекты зачастую обеспечивают более устойчивое финансирование.

В то же время в целом число банкротств компаний в целом по всем отраслям росло более заметными темпами, чем в стройиндустрии. В первой половине 2024 года количество признанных банкротами юрлиц достигло 4,36 тыс., что на 40% больше год к году, следует из данных ЕФРСБ (см. “Ъ” от 12 июля). Тогда юристы объясняли такую динамику «отголосками банкротного моратория», действовавшего в апреле—октябре 2022 года и запрещавшего кредиторам банкротить своих должников.

Российский строительный рынок более устойчив, так как спрос на недвижимость достаточно стабильный, даже несмотря на сужение льготных ипотечных программ, отмечает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. По данным Росреестра, в январе—июне 2024 года число сделок по покупке жилья в новостройках выросло на 18% год к году, до 439 тыс. В прошлом году был введен рекордный объем жилья (110 млн кв. м), а также запущен ряд крупных инфраструктурных проектов (к примеру, трасса М-12), напоминают в ГК «Стройтрансгаз». В текущем году наблюдается высокая загрузка мощностей строительных компаний, поэтому системные основания для банкротства игроков рынка отсутствуют, добавляют в компании. По данным Росстата, в январе—июне 2024 года объем строительных работ по всей России вырос на 3,9% год к году в сопоставимых ценах (с учетом инфляции), до 6,41 трлн руб.

Менее выраженная по сравнению с другими отраслями динамика роста числа банкротств в стройиндустрии произошла, в частности, за счет господдержки. Так, поясняет Константин Лушников, постановление правительства РФ №1315 позволяет компенсировать рост цен на стройматериалы при исполнении госконтрактов, а действующий мораторий, освобождающий застройщиков от финансовых санкций за нарушение сроков сдачи объектов, смягчает финансовую нагрузку и дает компаниям возможность завершить проекты без дополнительных штрафов.

Дарья Андрианова