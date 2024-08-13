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Новая работа Бэнкси найдена на воротах Лондонского зоопарка

В Лондоне появилось еще одно граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Оно изображает гориллу, которая приподнимает рольставни и освобождает других животных. Это завершающая из девяти работ художника в новой серии, сообщает CBS News.

Фотогалерея

Новые девять граффити Бэкнси и старые работы художника

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Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Hollie Adams

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Фото: Emily Pennink / PA / AP

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Фото: AP

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby&#39;s в октябре 2018 года

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года

Фото: Getty Images for Sotheby's

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

Фото: AP / Michel Spingler

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Фото: Reuters

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

Фото: Reuters

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

Фото: Reuters

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

Фото: AP / Frank Augstein

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Фото: Reuters

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

«11 сентября». Нью-Йорк, США

«11 сентября». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Фото: Reuters

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

Фото: Reuters

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

Фото: AP / Muhammed Muheisen

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

Фото: Reuters

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

Фото: Reuters

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Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Hollie Adams

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Фото: Emily Pennink / PA / AP

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Фото: AP

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года

Фото: Getty Images for Sotheby's

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

Фото: AP / Michel Spingler

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Фото: Reuters

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

Фото: Reuters

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

Фото: Reuters

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

Фото: AP / Frank Augstein

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Фото: Reuters

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

«11 сентября». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Фото: Reuters

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

Фото: Reuters

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

Фото: AP / Muhammed Muheisen

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

Фото: Reuters

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

Фото: Reuters

Смотреть

Граффити было выложено на странице художника в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сегодня, 13 августа, утром — так он подтвердил авторство работы. Творения Бэнкси ежедневно появлялись в разных местах города начиная с 5 августа. Первым в Лондоне был найден силуэт козла, затем — изображения слонов, носорога, обезьян, волка, пеликанов, кота и рыб.

Как пишет газета Independent, смысл новой серии работ Бэнкси — приободрить людей, отвлечь их от мрачных новостей с помощью «неожиданного развлечения».

Ранее сообщалось о повреждении некоторых новых работ Бэнкси. Граффити с носорогом, появившееся вчера, 12 августа, было испорчено неизвестным. Спутниковая тарелка с изображением волка, четвертой работой серии, была украдена через несколько часов после обнаружения 8 августа, сообщает The Guardian.

Власти Лондона пытаются защитить работы художника. Телефонную будку с пираньями перенесли в Гилдхолл-Ярд, чтобы обеспечить ей безопасность и оставить доступной широкой публике. Билборд с нанесенным на него изображением кота демонтировали в день появления 10 августа из-за угрозы вандализма.

Уличный художник Бэнкси известен сатирическими работами, которые он оставляет по всему миру, а также полной анонимностью. В своих работах Бэнкси часто обращает внимание на политические, социальные и экономические проблемы.

Артем Кискин

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