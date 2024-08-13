Новая работа Бэнкси найдена на воротах Лондонского зоопарка
В Лондоне появилось еще одно граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Оно изображает гориллу, которая приподнимает рольставни и освобождает других животных. Это завершающая из девяти работ художника в новой серии, сообщает CBS News.
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Новые девять граффити Бэкнси и старые работы художника
Граффити было выложено на странице художника в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сегодня, 13 августа, утром — так он подтвердил авторство работы. Творения Бэнкси ежедневно появлялись в разных местах города начиная с 5 августа. Первым в Лондоне был найден силуэт козла, затем — изображения слонов, носорога, обезьян, волка, пеликанов, кота и рыб.
Как пишет газета Independent, смысл новой серии работ Бэнкси — приободрить людей, отвлечь их от мрачных новостей с помощью «неожиданного развлечения».
Ранее сообщалось о повреждении некоторых новых работ Бэнкси. Граффити с носорогом, появившееся вчера, 12 августа, было испорчено неизвестным. Спутниковая тарелка с изображением волка, четвертой работой серии, была украдена через несколько часов после обнаружения 8 августа, сообщает The Guardian.
Власти Лондона пытаются защитить работы художника. Телефонную будку с пираньями перенесли в Гилдхолл-Ярд, чтобы обеспечить ей безопасность и оставить доступной широкой публике. Билборд с нанесенным на него изображением кота демонтировали в день появления 10 августа из-за угрозы вандализма.
Уличный художник Бэнкси известен сатирическими работами, которые он оставляет по всему миру, а также полной анонимностью. В своих работах Бэнкси часто обращает внимание на политические, социальные и экономические проблемы.