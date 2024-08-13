Новая работа Бэнкси найдена на воротах Лондонского зоопарка

В Лондоне появилось еще одно граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Оно изображает гориллу, которая приподнимает рольставни и освобождает других животных. Это завершающая из девяти работ художника в новой серии, сообщает CBS News.

Фотогалерея Новые девять граффити Бэкнси и старые работы художника Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Hollie Adams Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Mina Kim Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания Фото: Emily Pennink / PA / AP Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Maja Smiejkowska Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Toby Melville Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания Фото: Jordan Pettitt / PA / AP Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Mina Kim Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Mina Kim Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Toby Melville Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе Фото: AP «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года Фото: Getty Images for Sotheby's Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной Фото: Reuters / Dylan Martinez Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo «Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция Фото: AP / Michel Spingler Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа Фото: Reuters «Шпионская будка». Челтнем, Англия Фото: Reuters «Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия Фото: Reuters «Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году Фото: AP / Frank Augstein Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине Фото: Reuters «Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США Фото: Reuters «11 сентября». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в штате Юта, США Фото: Reuters «Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия Фото: Reuters «Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США Фото: AP / Chris Pizzello «Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания Фото: Reuters «В мяч играть запрещено». Лондон, Англия Фото: Reuters «Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия Фото: Reuters «Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина Фото: AP / Muhammed Muheisen «Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина Фото: Reuters «Девочка и банкомат». Лондон, Англия Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 37 Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Hollie Adams Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Mina Kim Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания Фото: Emily Pennink / PA / AP Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Maja Smiejkowska Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Toby Melville Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания Фото: Jordan Pettitt / PA / AP Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Mina Kim Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Mina Kim Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания Фото: Reuters / Toby Melville Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе Фото: AP «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года Фото: Getty Images for Sotheby's Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной Фото: Reuters / Dylan Martinez Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo «Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция Фото: AP / Michel Spingler Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа Фото: Reuters «Шпионская будка». Челтнем, Англия Фото: Reuters «Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия Фото: Reuters «Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году Фото: AP / Frank Augstein Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине Фото: Reuters «Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США Фото: Reuters «11 сентября». Нью-Йорк, США Фото: Reuters Работа Бэнкси в штате Юта, США Фото: Reuters «Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия Фото: Reuters «Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США Фото: AP / Chris Pizzello «Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания Фото: Reuters «В мяч играть запрещено». Лондон, Англия Фото: Reuters «Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия Фото: Reuters «Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина Фото: AP / Muhammed Muheisen «Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина Фото: Reuters «Девочка и банкомат». Лондон, Англия Фото: Reuters Смотреть

Граффити было выложено на странице художника в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сегодня, 13 августа, утром — так он подтвердил авторство работы. Творения Бэнкси ежедневно появлялись в разных местах города начиная с 5 августа. Первым в Лондоне был найден силуэт козла, затем — изображения слонов, носорога, обезьян, волка, пеликанов, кота и рыб.

Как пишет газета Independent, смысл новой серии работ Бэнкси — приободрить людей, отвлечь их от мрачных новостей с помощью «неожиданного развлечения».

Ранее сообщалось о повреждении некоторых новых работ Бэнкси. Граффити с носорогом, появившееся вчера, 12 августа, было испорчено неизвестным. Спутниковая тарелка с изображением волка, четвертой работой серии, была украдена через несколько часов после обнаружения 8 августа, сообщает The Guardian.

Власти Лондона пытаются защитить работы художника. Телефонную будку с пираньями перенесли в Гилдхолл-Ярд, чтобы обеспечить ей безопасность и оставить доступной широкой публике. Билборд с нанесенным на него изображением кота демонтировали в день появления 10 августа из-за угрозы вандализма.

Уличный художник Бэнкси известен сатирическими работами, которые он оставляет по всему миру, а также полной анонимностью. В своих работах Бэнкси часто обращает внимание на политические, социальные и экономические проблемы.

Артем Кискин