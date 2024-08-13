Пицца раздора

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал второй иск владельца сети пиццерий «Подди пицца» Луиджи Подди к конкуренту — Галине Никитиной, которая управляет заведением Pronto pizza. Предприниматель требует запретить использование в меню и рекламе название «Липен» для продажи восьмиконечной пиццы и взыскать в его пользу 787 тыс. руб. Ранее господин Подди судился с собственником траттории «Моцарелла» Гаэтано Дзамбито. В итоге они заключили мировое соглашение, ответчик прекратил использовать товарный знак «Липен», изменил рецепт пиццы и обязался заплатить за нарушение авторских прав. Юристы считают, что суд с высокой долей вероятности удовлетворит требования Луиджи Подди об охране товарного знака.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиджи Подди подал второй за год иск к пиццериям, которые используют название его фирменного блюда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Луиджи Подди подал второй за год иск к пиццериям, которые используют название его фирменного блюда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск владельца сети пиццерий «Подди пицца» Луиджи Подди к индивидуальному предпринимателю Галине Никитиной. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Заявитель требует, чтобы в заведении Pronto pizza перестали называть восьмиконечную пиццу с сырными бортами и помидорами черри «Липен» в меню и рекламе. Этот товарный знак принадлежит истцу, он был зарегистрирован в июне 2021 года и охраняется до 2031 года. Если суд удовлетворит иск, ответчик будет обязан в течение 30 дней выполнить требования. В противном случае будет насчитываться неустойка в размере 5 тыс. руб. за каждый день, пока Pronto pizza не прекратит использовать спорное средство индивидуализации. Также господин Подди планирует взыскать с Галины Никитиной 787 тыс. руб. за нарушение исключительных прав. Рассмотрение арбитражного дела назначили на 11 сентября.

В кафе Pronto pizza отказались комментировать ход судебного процесса и отвечать на вопросы “Ъ-Южный Урал”.

Заведение Pronto pizza расположено в торговом комплексе «Елки». По информации на официальном сайте, гостям, действительно, предлагают восьмиконечную пиццу «Липен» с разными начинками, в углах которой запекают творожный сыр и помидоры черри. Луиджи Подди считает этот рецепт своей интеллектуальной собственностью. На официальном сайте сети сказано, что пицца получила название по наименованию пиццерии Lipen, где работал шеф-пиццайоло Луиджи Подди до переезда в Россию. Это заведение принадлежало чемпиону мира по приготовлению пиццы 2011 года Коррадо Скальоне. И именно он передал господину Подди секреты приготовления блюда.

После переезда Луиджи Подди в Челябинск в 2017 году он вместе с бизнес-партнером Гаэтано Дзамбито открыл тратторию «Моцарелла» на улице Пушкина. Когда пути поваров разошлись, Луиджи Подди в 2020 году открыл свое заведение итальянской кухни в Челябинске — «Подди пиццу». При этом в «Моцарелле» не убрали из меню пиццу «Липен», которая пользуется высоким спросом у челябинцев. Запрос на регистрацию товарного знака «Липен» Луиджи Подди подал в 2021 году, уже после запуска собственного проекта, внесен в реестр Роспатента он был в марте 2022 года.

18 мая 2023 года Луиджи Подди подал иск в Арбитражный суд Челябинской области к Гаэтано Дзамбино с требованием запретить называть восьмиконечную пиццу «Липен» в траттории «Моцарелла». Разбирательства длились целый год, и в итоге в июне этого года стороны заключили мировое соглашение.

Юрист Сергей Гаврюшкин, который представлял интересы господина Подди в суде, рассказал “Ъ-Южный Урал”, что Гаэтано Дзамбито с 1 августа 2024 года перестал использовать название «Липен» в меню и рекламе. При этом он продолжит делать восьмиконечную пиццу с сырными бортами в своем заведении, но не будет запекать в углах помидоры черри. Этот фирменный штрих останется только в заведениях сети «Подди пицца». Также ответчик согласился выплатить истцу деньги за использование товарного знака в течение нескольких лет. Разглашать сумму юрист не стал.

Так как стороны заключили мировое соглашение, УФАС России по Челябинской области 12 августа прекратило производство по делу о нарушении п. 1 ст. 14.4 закона «О защите конкуренции» («Нарушение правил использования средств индивидуализации») в отношении траттории «Моцарелла». Если бы заведение признали виновным, собственникам грозил бы административный штраф по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ («Недобросовестная конкуренция») от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки в год, но не менее 100 тыс. руб.

Юристы говорят, что у Луиджи Подди есть все шансы на очередную победу в арбитражном деле о защите своего товарного знака «Липен».

«“Липен” является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Луиджи Подди. Законодательство прямо запрещает использование данного или сходного с ним до степени смешения товарного знака без разрешения правообладателя. Очевидно, что в случае, если Галина Никитина использует в названии пиццы слово, сходное с товарным знаком, ей придется прекратить такое использование и выплатить компенсацию в установленном судом размере, поскольку это нарушает права правообладателя, который, судя по всему, своего разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака не давал»,— отмечает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

При этом запретить другим кафе печь восьмиконечную пиццу господин Подди не может, считает Сергей Зуйков.

«Что касается изготовления восьмиконечной пиццы, то данное требование вызывает очень много вопросов, без ответа на которые крайне сложно предположить исход дела. Луиджи Подди претендует на защиту восьмиконечной пиццы в качестве объекта авторского права. Но очевидно, что авторское право не защищает и не может защищать всевозможные варианты восьмиконечных пицц. Как любое творческое произведение, восьмиугольная пицца от Галины Никитиной может быть самостоятельным произведением, созданным параллельно с Луиджи Подди. В таком случае суд откажет в защите права итальянскому предпринимателю. Но если суд установит, что ответчик делает пиццу, имитирующую пиццу Луиджи Подди, то иск будет удовлетворен. Галине Никитиной запретят изготовление восьмиконечной пиццы и обяжут выплатить компенсацию»,— комментирует эксперт.

Василий Агафонов