Вадим Раков сыграл на шесть очков

Трехдневная программа второго тура группового этапа «Фонбет» Кубка России по футболу открылась двумя матчами в квартете В. «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» — 3:2. Второй раз подряд решающий гол у железнодорожников забил юный Вадим Раков. «Ростов» дома взял верх над «Химками» — 3:1. У москвичей теперь шесть очков, у ростовчан и химчан — по три, а у оренбуржцев — ноль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Локомотива» Вадим Раков (справа) в матче с «Оренбургом» сделал своеобразный хет-трик — забил, отдал голевой пас и заработал пенальти

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Нападающий «Локомотива» Вадим Раков (справа) в матче с «Оренбургом» сделал своеобразный хет-трик — забил, отдал голевой пас и заработал пенальти

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

Несмотря на скептические прогнозы, «Локомотив», даже потеряв несколько знаковых футболистов, довольно уверенно начал сезон и одержал четыре победы в пяти матчах. На старте Кубка России он обыграл «Ростов» и сейчас прибыл в Оренбург как явный фаворит группы В. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов даже позволил себе немного расслабиться и произвел максимальную ротацию состава. Разве что железный капитан команды Дмитрий Баринов и превращающийся в одного из лидеров клуба Александр Сильянов не получили передышки.

Наконец-то дебютировал в «Локомотиве» полузащитник Артем Тимофеев, долго выступавший за «Ахмат», а также первый матч провел голкипер Антон Митрюшкин.

Не только вышел в «старте», но и активно вошел в игру 19-летний нападающий Вадим Раков, который забил победный гол «Ростову», а сейчас уже в дебюте заработал пенальти.

Тимур Сулейманов четко реализовал 11-метровый, однако вскоре арбитр аналогичным образом наказал и москвичей за фол в штрафной площади на Степане Оганесяне, который, правда, сложно было рассмотреть даже на повторе. Митрюшкин вроде бы правильно среагировал на нехитрый удар с «точки» Джастина Куэро и все-таки пропустил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Следующая фотография 1 / 5 Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» и «Локомотив» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

Через 20 минут гости добились успеха и с игры, носившей весьма открытый характер. Они подловили «Оренбург» на контратаке, и Раков еще раз помог отличиться Сулейманову, отдав ему передачу на пустые ворота. А в конце первого тайма хороший момент упустил Никита Салтыков, у которого вообще пока достаточно тяжело проходит адаптация в «Локомотиве».

Вряд ли у Галактионова имелись какие-то претензии к автору дубля Сулейманову, но и не выпустить вместо него экс-нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева тренер, видимо, не мог. Наверняка его появления ожидала и местная публика, которую он радовал на протяжении нескольких сезонов. Между тем во втором тайме железнодорожникам напомнил о себе их бывший воспитанник Дмитрий Рыбчинский. Полузащитник ворвался в штрафную и выложил мяч также оформившему дубль Куэро. Потом и заметный Оганесян едва не вывел хозяев вперед, пробив рядом со штангой. Но лучшим игроком этого матча однозначно был Раков, который к заработанному пенальти и результативному пасу прибавил красивый гол после крученого удара в «девятку». Причем он снова принес победу красно-зеленым — 3:2. «Локомотив» набрал шесть очков и возглавил группу В.

«Ростову» было необходимо обыгрывать «Химки» уже хотя бы потому, что его серия без побед достигла трех матчей.

Команда Валерия Карпина явно смазала стартовый отрезок сезона, сумев одолеть только «Крылья Советов» в чемпионате. Неудивительно, что на этот раз специалист предпочел выставить в Кубке состав, близкий к оптимальному, отказавшись от широкой ротации. Вполне крепко выглядели по именам и химчане с Зелимханом Бакаевым, Денисом Глушаковым, Антоном Заболотным.

Хозяева сразу запороли стопроцентный момент, когда Константин Кучаев не попал в створ после подачи Ильи Вахании. Но он быстро реабилитировался, когда Вахания опять остро навесил с правого фланга, а Николай Комличенко удачно потолкался с центральным защитником, благодаря чему полузащитник желто-синих очутился совершенно один под воротами. И все же реализация у подопечных Карпина была невысокая. Роналду и Комличенко в первом тайме не использовали еще по хорошему моменту. «Химки» могли за это и наказать. Впрочем, Роналду незадолго до перерыва удвоил преимущество «Ростова», протаранив оборону гостей прямо по центру. Однако Бакаев успел сократить разницу, воспользовавшись грубой ошибкой центрального защитника Виктора Мелехина, который еще и собственного вратаря поставил в беспомощное положение.

Во втором тайме подмосковный клуб оставил в игре голкипер Никита Кокарев, нейтрализовавший выход один на один Родриго Саравии. Но в атаке у него даже после соответствующих замен абсолютно ничего не получалось. И только со стандарта с участием Самину Абдуллахи химчанам удалось создать прямую угрозу. А окончательно все решил в концовке пробивной Егор Голенков, который продавил опекунов и Кокарева. «Ростов» взял три очка и благодаря победе в очной встрече опередил «Химки», заняв второе место в группе В.

Александр Ильин