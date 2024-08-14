Сестры по несчастьям

На фестивале в Локарно прошло еще несколько конкурсных премьер. Противоречивыми чувствами от просмотренных картин делится Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из самых сильных фильмов фестиваля оказалась «Молодость»

Фото: Locarno Film Festival Одним из самых сильных фильмов фестиваля оказалась «Молодость»

Фото: Locarno Film Festival

Выдающейся оказалась только одна — «Молодость (Трудные времена)» китайца-документалиста Ван Бина. Представитель супердержавы вскрывает ее чудовищную изнанку — рабский труд миллионов, чьи судьбы перемолоты жерновами промышленной махины, обеспечивающей весь мир эрзац-продукцией под Гуччи и Версаче. Камера с неумолимостью скальпеля вторгается в производственный быт текстильщиков. Грохот швейных машинок, окрики начальников, общий фабричный гул способны довести до безумия и вырубить до следующего рабочего дня. А ведь вкалывают на износ, спят в грязи на нарах, едва успевают поесть молодые люди, у которых есть желания и потребности.

Чего стоит конфликт парня, потерявшего отчетную рабочую тетрадку, с боссом мастерской, который отказывается выплатить ему зарплату: нет бумажки — нет человека. Возникает невольный каламбур: реальность «прошита» китайским мэтром режиссуры так глубоко и крепко, что исчезает зазор между документальным методом и художественным результатом. Зритель, которому сначала совсем не хочется смотреть кино про потных работяг, с головой погружается в чужой, но пугающе реальный мир страданий и своеобразного героизма.

На этом фоне многое из фестивальной программы воспринимается как детский лепет на лужайке. Даже фильмы, которые, казалось бы, приоткрывают новые миры, часто выглядят производными от конъюнктуры и демонстрируют среднеарифметические клише. В титрах «Трансамазонии» Пии Маре в качестве стран—участниц проекта названы — не многовато ли? — Франция, Германия, Швейцария, Тайвань и Бразилия. Последняя обеспечила фильму эффектное место действия: немка Ребекка, ребенком выжившая в авиакатастрофе в джунглях Амазонки, вырастает в целительницу, наделенную потусторонними способностями. Впрочем, возможно, что дар девушки — это фейк, так же как фейковым оказывается ее отец-миссионер. Неважно, оба они хорошие люди, пытаются помочь индейцам, на чьи земли покусились бандиты-лесорубы. Хуже то, что весь фильм с его надуманным сплетением двух сюжетных линий тоже выглядит фальшивым: дежурная дань экологической и постколониальной повестке.

Героини картины «Сестры» (международное название — «Сухое утопление») литовца Лауринаса Барейши — две сестры. Они отдыхают со своими семьями в загородном доме после победы мужа одной из них в турнире по смешанным единоборствам. Купание в озере запускает цепную реакцию катастроф, которые обрушиваются на эти благополучные семьи и разрушают их. Впрочем, с самого начала дается понять, что благополучие мнимое, что женщины не удовлетворены своими мужьями, один из которых альфа-самец, а другой безуспешно тщится им стать.

В фильме много саркастических выпадов в адрес потребительского общества, любящего поиграть то в благотворительность, то в кетодиету, то в йогу и прочие «духовные практики». Но фальшь, будучи объектом высмеивания, проникает в саму структуру фильма. Он нелепо зависает между псевдобергмановской драмой и черной комедией невысокого полета. «Топовый» образец юмора — это когда человек, которому пересадили органы погибшего, сообщает его сыну-подростку: твой папа у меня в животе.

Сестры — явно популярные героини нынешнего фестиваля. Они оказываются и в центре «Луны»: эту картину поставила Курдвин Аюб, уроженка Ирака, живущая в Австрии и работающая под патронажем Ульриха Зайдля. Его влияние легко считывается в неполиткорректной истории про Сару, вышедшую в тираж мастерицу боевых искусств. В критический момент, когда она остается без средств к существованию, ее нанимает иорданский мафиози, чтобы она обучила (не очень понятно зачем) трех его сестер. Девушек держат во дворце под Амманом, в роскошном заточении, отрезав от интернета и прочих способов взаимодействия с внешним миром. Саре (выразительная актерская работа Флорентины Хольцингер) приходится взять на себя миссию помочь арабским красавицам вырваться на волю, по крайней мере — попытаться. К этому ее побуждает и собственная неустроенность, и наблюдение над своей австрийской сестрой, тоже по-своему томящейся в клетке — только буржуазной и семейной. Та мысленно даже готова утопить в ванне своего ребенка: еще один сюжет, красной нитью проходящий через конкурсную программу фестиваля (см. “Ъ” от 10 августа).

Фильм Курдвин Аюб живой, энергичный и хорошо смотрится, хотя его несколько неряшливая драматургия вызывает ряд вопросов. Но и это лучше, чем дань конъюнктуре и шифрование пустоты.