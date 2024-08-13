Очередников впишут в реестр

Минстрой предлагает на законодательном уровне унифицировать подход к учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках единого реестра очередников, оператором которого будет ДОМ.РФ. Сейчас система учета таких граждан разрознена, не позволяет эффективно планировать бюджет соответствующих программ и даже точно оценить количество нуждающихся в новом жилье (по предварительным оценкам, речь идет о более чем 2 млн человек). Эксперты идею появления единого реестра поддерживают — централизация учета позволит повысить эффективность этой меры поддержки и сократить сроки ожидания в очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минстрой подготовил законопроект, предусматривающий введение с 1 сентября 2025 года единой системы учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь идет о различных категориях граждан — в частности, о молодых семьях, ветеранах, инвалидах, которым власти предоставляют, например, жилищные сертификаты или единовременные выплаты на покупку жилья. Сейчас система учета разрознена — списки ведут разные органы в отношении разных категорий граждан, что, как отмечает Минстрой, не позволяет цифровизировать процессы и объединить данные по всей стране (к тому же в большинстве случаев порядок учета определяется региональными законами). Это, отмечают в ведомстве, приводит к неэффективному планированию бюджетов программ, что «несет в себе риски нарушения прав граждан на жилище, а также к невозможности ревизии списков и контроля полного цикла процесса улучшения жилищных условий». Среди иных негативных последствий разрозненности — медленное продвижение очереди.

Для решения этих проблем законопроектом предусматривается наделение правительства полномочиями устанавливать общие требований к учету очередников и к мерам поддержки.

Будет создан единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (ЕЦРГ), оператором которого станет ДОМ.РФ. Реестр будет создан на базе Единой информационной системы жилищного строительства, в которой уже сконцентрирована информация из сферы жилищного строительства. Будет предусмотрена возможность подключения реестра к другим системам (например, ЗАГС) для проверки сведений о гражданах — за счет верификации данных из них, как предполагается, будут исключены «риски нецелевого назначения поддержки». Решение, отмечают в Минстрое, не потребует бюджетных затрат — ДОМ.РФ как оператор модернизирует систему за свой счет.

Как поясняет замгендиректора АО ДОМ.РФ Алексей Ниденс, «концепция создания ЕЦРГ отличается не только наличием интеграционных решений с информсистемами, но и обеспечением контроля на каждом этапе процесса от момента постановки на учет до момента реализации гражданином своего права — реестр позволит планировать расходы бюджета для каждой категории граждан и срок исполнения гособязательств». В целом, отмечают в ДОМ.РФ, отсутствие единого реестра очередников сейчас не позволяет даже дать точную оценку их количества — по предварительным данным, речь идет о более чем 2 млн человек.

По словам руководителя комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое Надежды Косаревой, сейчас насчитывается более 140 различных льготных категорий, и это число растет: «В условиях ограниченных бюджетных средств важно понимать реальный объем обязательств».

Унификация, полагает она, позволит сформировать систему выполнения обязательств, обеспечивающих предусмотренное Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ сокращение среднего срока ожидания в очереди до пяти лет (сейчас это порядка 20 лет).

По словам руководителя портала ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, централизация учета — «перезревшая задача», которую давно надо было решать. При этом, подчеркивает он, это «первый обязательный шаг к повышению прозрачности, эффективности и справедливости в этой сфере». «Есть много примеров, когда помощь, положенная нуждающимся, попадает в руки людей обеспеченных, которые просто "правильно" оформили документы»,— говорит эксперт. Ведение единого реестра ДОМ.РФ, по его мнению, позволит исключить дублирование одних и тех же лиц в разных очередях, оценить количество нуждающихся и унифицировать темпы улучшения жилищных условий разных категорий граждан.

Евгения Крючкова