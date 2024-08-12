Страна предельно четких правил

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, которого безоговорочно причисляли к лагерю реформаторов, представил парламенту свои предложения по составу кабинета министров. В список вошли в том числе и консерваторы из предыдущего правительства Эбрахима Раиси. Более того, им, вероятно, достанутся ключевые посты в силовом блоке — министерства внутренних дел, разведки, обороны. Такой компромиссный подход президента вызвал непонимание в стане реформаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (слева) и новый президент страны Масуд Пезешкиан

Фото: Reuters Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (слева) и новый президент страны Масуд Пезешкиан

Фото: Reuters

Масуд Пезешкиан 11 августа представил свои предложения по составу правительства Исламской Республики. Среди главных новостей: пост главы МИДа должен будет получить один из ключевых переговорщиков по ядерной проблеме Аббас Арагчи, которого можно отнести к лагерю реформаторов. Его назначение, как пишет оппозиционное иранское издание Iran Wire,— попытка наладить отношения с Западом.

Между тем силовые ведомства, вероятно, останутся под контролем консерваторов. В частности, на пост главы Минобороны президент выдвинул первого замглавы Генштаба, бывшего главу ВВС страны Азиза Насирзаде. А Эсмаил Хатиб и Амин Хосейн Рахими останутся, соответственно, министром разведки и министром юстиции. Эти посты они занимали и в консервативном правительстве президента Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе 19 мая.

Среди консервативных кандидатов также Эскандер Момени — бывший замначальника Сил правопорядка. Президент выдвинул его на пост главы МВД. Эскандера Момени называют «человеком Мохаммад-Багера Галибафа» — влиятельного спикера иранского парламента и одного из главных соперников господина Пезешкиана на президентских выборах.

В предложенном списке только одна женщина — Фарзане Садех. Президент видит ее министром дорог и жилищного строительства.

Она может стать второй женщиной-министром в Иране после исламской революции 1979 года. Первой была Марзие Вахид-Дастджерди — министр здравоохранения в 2009–2013 годах.

Между тем предложения президента еще должен утвердить парламент, контролируемый консерваторами. И показательно, что, когда спикер Мохаммад-Багер Галибаф зачитывал список кандидатов, многие депутаты от фундаменталистских партий открыто выразили свое несогласие громкими криками.

Примечательно, что в предложенном Масудом Пезешкианом составе правительства нет ни одного суннита и ни одного представителя этнических меньшинств Ирана — хотя именно голоса национальных окраин во многом и обеспечили политику победу во втором туре выборов 5 июля.

Такая конфигурация кабинета министров вызвала гневную реакцию реформаторов, которые видели в Масуде Пезешкиане главного представителя умеренных сил.

11 августа экс-глава МИД Ирана Джавад Зариф, всего десять дней назад назначенный на пост вице-президента по стратегическим вопросам (по сути, вице-президент выполняет функции премьер-министра), объявил об отставке. В соцсети X политик уточнил, что уходит в знак протеста против состава будущего правительства. «Я не удовлетворен результатами своей работы, и мне стыдно, что я, вопреки обещаниям, не смог добиться учета экспертного мнения комитетов и включения (в кабинет министров.— “Ъ”) женщин, молодежи и этнических групп»,— подчеркнул господин Зариф.

Он отметил, что комитет, ответственный за подбор кандидатов, представил президенту свой список будущего состава правительства, однако в итоге только 3 из 19 представленных фамилий попали в итоговый вариант. При этом, по словам Джавада Зарифа, десять из предложенных президентом политиков вообще не были на рассмотрении у совета. Это означает, что окончательный состав утверждал не президент, а верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

В том же посте в соцсетях Джавад Зариф принес извинения иранскому народу за то, что «не смог разобраться в тонкостях внутренней политики». Как заявил “Ъ” израильский эксперт по Ирану Владимир Месамед, в этом читается явный месседж, что Джаваду Зарифу, главному стороннику прозападного курса, дали понять: его видение развития Ирана не совпадает с видением аятоллы. «Экс-глава МИДа понял, что с теми людьми, которые остались из прежнего правительства, и с теми, кого выбрал Пезешкиан, он просто не сможет работать. Поэтому он и принял решение уйти»,— пояснил эксперт.

Глава оппозиционного «Фронта реформ» Азар Мансури огласил главную претензию умеренного лагеря: там ожидали, что президент Пезешкиан будет бескомпромиссным реформатором, однако на деле он оказался встроен в действующую систему.

Оппозиционер задался вопросом в соцсети X: зачем было проводить дорогостоящие выборы, если цель состояла в том, чтобы сохранить статус-кво? «Не стоит ожидать чудес от этого правительства, особенно учитывая, что более 80% власти в стране находится в руках других структур»,— подчеркнул господин Мансури, указывая: реальной властью в стране обладает не президент, а аятолла и Корпус стражей исламской революции.

Впрочем, видный реформист Ахмад Зейдабади призвал все-таки заранее не хоронить предложенное правительство. По его оценке, у правительства Пезешкиана еще есть шанс провести в стране реформы — несмотря на компромиссный состав кабинета и связанные руки.

Эльнар Байназаров