Вот Нота прозвенела и ага

Останкинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших совладельцев Нота-банка — экс-председателя совета директоров кредитного учреждения Дмитрия Ерохина и его брата Вадима. Вместе с подельниками они обвинялись в растрате средств банка на сумму свыше 27 млрд руб. Братья Ерохины в 2019 году уже были осуждены за такое же преступление, с учетом ранее назначенных им сроков сейчас они получили соответственно 11 и восемь лет колонии. Оба также были оштрафованы — на 2,5 млн и 1 млн руб. Остальным троим подсудимым — бывшим сотрудникам банка — назначено по пять лет каждому, при этом двое из них свои сроки уже отсидели в СИЗО и под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Ерохин(слева), Андрей Симаков и Дмитрий Ерохин (справа) получили сроки по делу о растрате в Нота-банке

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Вадим Ерохин(слева), Андрей Симаков и Дмитрий Ерохин (справа) получили сроки по делу о растрате в Нота-банке

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В прениях сторон прокурор просила председательствующую на процессе судью Елену Вавилову признать всех пятерых подсудимых виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Экс-совладельцам Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным, с учетом их первого приговора, гособвинитель в качестве наказания запросила 13 и 10 лет колонии общего режима соответственно. Их подельникам — экс-председателю кредитного комитета банка Тимуру Исхакову и бывшим сотрудникам кредитного учреждения Алексею Кирееву и Андрею Симакову прокурор предложила по шесть лет общего режима каждому.

Материалы этого уголовного дела сотрудники следственного департамента МВД в 2015 году выделили в отдельное производство из другого, которое расследовалось в отношении Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также популярной в то время гадалки Нонны Михай, выступавшей, по версии следствия, в роли советника при принятии братьями ответственных финансовых решений. Дело было возбуждено по инициативе гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова, заявившего, что руководство кредитного учреждения не выполнило обязательств по банковской гарантии на 2,2 млрд руб., предоставленной дочерней структуре ПАО — фирме «Трансстроймеханизация», участвовавшей в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». И это притом что ПАО к тому времени уже внесло на депозит в банке 1,5 млрд руб.

Как установили следствие, а затем и суд, братья Ерохины, подписывая гарантию, прекрасно знали, что их банк был не в состоянии исполнить взятые по ней обязательства.

К слову, в конце 2015 года банк из-за финансовых проблем лишился лицензии, при этом долги кредитного учреждения перед вкладчиками превысили 27 млрд руб.

По первому делу приговор Дмитрию и Вадиму Ерохиным был вынесен в марте 2019 года. Они были признаны виновными в особо крупных растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получили соответственно восемь с половиной и шесть лет колонии общего режима. Нонну Михай приговорили к трем с половиной годам, из которых та большую часть отбыла в СИЗО и под домашним арестом.

В ходе расследования второго дела было установлено, что экс-совладельцы Нота-банка при помощи подчиненных им сотрудников с 2014-го по октябрь 2015 года организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. В результате из банка были выведены те самые 27 млрд руб. Осенью 2019 года были задержаны остальные фигуранты — бывшие начальник департамента банка Тимур Исхаков, начальник службы безопасности Алексей Киреев и член кредитного комитета Андрей Симаков. Всех их обвинили в мошенничестве и растрате, но к моменту предъявления обвинения в окончательной редакции в 2020 году в деле осталась лишь особо крупная растрата.

Материалы дела поступили в суд для рассмотрения в июне 2021 года. В ходе процесса подсудимые вины не признали, заявляя, что все выданные кредиты были реальными, поскольку прошли обязательную внутрибанковскую проверку и получили одобрение кредитного комитета. При этом Вадим Ерохин заявлял, что в период, когда якобы похищались средства банка, он вообще не входил в кредитный комитет и поэтому не мог влиять на принимаемые там решения.

В итоге суд принял версию гособвинения. С учетом вынесенного ранее приговора судья Вавилова назначила Дмитрию Ерохину 11 лет, а его брату Вадиму восемь лет колонии общего режима. Одновременно обоих обязали выплатить штрафы — 2,5 млн и 1 млн руб. соответственно. Тимуру Исхакову, Алексею Кирееву и Андрею Симакову судья назначила по пять лет колонии общего режима.

Но поскольку осужденные Исхаков и Киреев уже отбыли свои сроки в СИЗО и под домашним арестом, под стражу в зале суда их брать не стали.

Услышав решение судьи, жены господ Киреева и Исхакова расплакались от радости. Их адвокаты не стали комментировать итоги процесса. Зато защитник Вадима Ерохина Константин Майданюк заявил “Ъ”, что «братья обжаловать приговор не будут», однако с чем связано такое решение, пояснить отказался.

Алексей Соковнин