Малые сроки за большие кредиты

Как стало известно “Ъ”, вынесен приговор бывшим топ-менеджерам разорившегося Межтопэнергобанка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой, обвиняемым в особо крупном мошенничестве. Первый занимал должность заместителя председателя правления этого финансового учреждения и получил пять лет колонии общего режима, а его сообщница — экс-начальник кредитного управления — осуждена на четыре года. Оба фигуранта признаны виновными в хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 млрд руб. путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов фиктивным фирмам. Предполагаемый организатор этого преступления, в чьих интересах якобы и действовали Игорь Грабовой и Елена Литвинова, фактический владелец и бывший председатель правления банка Юрий Шутов находится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Литвинова (слева) и Игорь Грабовой (справа) приговорены к наказанию более мягкому, чем просило гособвинение

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Елена Литвинова (слева) и Игорь Грабовой (справа) приговорены к наказанию более мягкому, чем просило гособвинение

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На то, чтобы разобраться во всех обстоятельствах уголовного дела в отношении Игоря Грабового и Елены Литвиновой, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), судье Замоскворецкого суда столицы Ольге Багровой понадобилось более двух лет. В итоге виновность фигурантов в инкриминируемом им хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 млрд руб. она сочла доказанной. Впрочем, приговор для подсудимых оказался не столь суровым, как настаивал гособвинитель.

Вместо запрошенных им для Игоря Грабового и Елены Литвиновой восьми и семи лет они получили пять и четыре года колонии общего режима соответственно.

Как уже рассказывал “Ъ”, созданный в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса Межтопэнергобанк прекратил свое существование в июле 2017 года. Причиной отзыва лицензии послужило размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, на которые впоследствии банк переориентировал свою кредитную политику. Кроме того, регулятор обнаружил, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

На момент краха его долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб. Причем более 20 млрд руб. банк остался должен физическим лицам.

Уголовное дело о многомиллиардных хищениях из Межтопэнергобанка было возбуждено 1 сентября 2017 года УВД по Центральному округу Москвы. Причем одним из его первых фигурантов стал фактический владелец и председатель правления банка 57-летний Юрий Шутов. Однако из страны он уехал еще за несколько месяцев до отзыва у кредитного учреждения лицензии. В итоге Тверской райсуд Москвы заочно арестовал его только в марте 2020 года, после чего экс-банкир был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Обосновался господин Шутов, по данным правоохранителей, в Израиле.

Бывший заместитель председателя правления Межтопэнергобанка Игорь Грабовой и экс-начальник кредитного управления Елена Литвинова по делу о хищениях некоторое время проходили в качестве свидетелей. Однако весной 2018 года следствие пришло к выводу, что оба имеют прямое отношение к «хищению денежных средств банка под предлогом кредитования юридических и физических лиц». При этом изначально обоим вменялся в вину вывод из банка чуть более 800 млн руб.

Однако после изучения финансовой документации и проведения ряда экспертиз сумма нанесенного обвиняемыми Грабовым и Литвиновой ущерба возросла многократно и составила в итоге более 4,8 млрд руб.

По версии следствия, деньги из банка выводились фигурантами по указанию и в интересах предполагаемого организатора преступления Юрия Шутова. Отметим, что расследование в отношении него и ряда неустановленных лиц выделено в отдельно производство. В правоохранительных органах полагают, что через счета подконтрольных экс-банкиру Шутову фирм за границу из Межтопэнергобанка могло быть выведено как минимум 11,9 млрд руб.

Защита Игоря Грабового и Елены Литвиновой вынесенный приговор комментировать не стала.

Олег Рубникович