На управляющих нашлась управа

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Москве обвинило в особо крупном мошенничестве президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова. Такое же преступление инкриминируется его коллеге — конкурсному управляющему обанкротившегося ООО «Дом Инвест» Павлу Коршунову. По версии следствия, фигуранты способствовали незаконному выводу из конкурсной массы обанкротившегося ПАО «Межтопэнергобанк» 39 квартир в новостройках, оцениваемых в 125 млн руб. Управляющие утверждают, что действовали законно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено в мае этого года следственными органами ГСУ СКР по заявлению представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В нем утверждалось, что в январе 2021 года из залогового имущества обанкротившегося за два года до этого ПАО «Межтопэнергобанк» было выведено 39 квартир в подмосковных новостройках общей стоимостью не менее 125 млн руб. Причем это произошло, по мнению АСВ, с ведома и согласия представителя обанкротившейся инвестиционной компании ООО «Дом строй», финансировавшей ранее строительство домов в подмосковных Реутове и Одинцово.

Также сообщалось, что хищению квартир предшествовало соглашение между «Дом строем» и застройщиком — компанией «Стройтехинвест». В соответствии с ним права требования долгов в размере 125 млн руб. с застройщика «Дом строй» мог переуступить другой компании или частному лицу. Однако к моменту реализации этого договора, в январе 2021 года, обанкротились не только «Дом строй», но и финансировавший общество Межтопэнергобанк

21 января 2021 года на торги было выставлено право уступки требования долгов, победитель конкурса — столичный предприниматель — заплатил «Дом строю» всего 25,5 млн руб., получил в свое распоряжение 39 квартир в недостроенных подмосковных домах. А когда жилые корпуса ввели в строй, эти квартиры были проданы уже по рыночной цене. При этом недвижимость, говорилось в заявлении АСВ, входила в залоговое имущество банка.

Вначале представители АСВ попытались оспорить сделку по уступке права требования и условия торгов в арбитражных судах, но те признали действия управляющего «Дом строя» законными. В судах победитель торгов и конкурсный управляющий Коршунов утверждали, что благодаря продаже прав требования долгов с застройщика были получены средства, позволившие довести до завершения строительство домов. По версии ответчиков, продажа победителем конкурса 39 квартир была обоснованной, поскольку в результате уступки прав требования он получил их в свое распоряжение.

В СКР с этим не согласились и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). В ходе расследования выяснилось, что все действия с залоговыми квартирами Павел Коршунов проводил по распоряжениям Станислава Клейменова. Обоих задержали и обвинили в мошенничестве, а Преображенский райсуд по ходатайствам следствия отправил их в СИЗО.

Адвокаты арестованных обжаловали эти решения в Мосгорсуде, потребовав перевода своих клиентов под домашний арест. Убеждая суд, защитники указывали, что СКР не представил никаких доказательств того, что их клиенты намерены скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию.

При этом защитник Александр Мельниковский утверждал, что в ходе обысков в доме Павла Коршунова не было обнаружено «имущество или денежные средства, указывающие на участие подзащитного в организованной преступной деятельности». По версии защиты, у следствия нет и данных, доказывающих причастность их клиентов к вмененному им в вину преступлению. Тем более что передача прав требования была одобрена собранием кредиторов «Дом строя».

К сказанному защитники господина Клейменова добавили, что если допустить причастность их клиента к вмененному ему в вину эпизоду, то его нужно квалифицировать по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), которое является преступлением средней тяжести, не позволяющим отправить их подзащитного в изолятор. Под стражей же, утверждали адвокаты, Станислав Клейменов не должен содержаться еще и потому, что после полученной травмы головы он стал инвалидом и нуждается в определенных лекарствах, которых нет в СИЗО.

Прокуратура на обоих процессах выступила против удовлетворения апелляционных жалоб защиты, но председательствующая сочла возможным вернуть господина Коршунова домой, запретив ему пользоваться средствами связи и контактировать со свидетелями по делу.

Отметим, что лицензию у Межтопэнергобанка отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегося в международном розыске фактического владельца и председателя правления Межтопэнергобанка Юрия Шутова.

Алексей Соковнин