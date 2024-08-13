ЦБ уточнил свои залоги

ЦБ изменил требования к обеспечению в виде валютных кредитов, которые банки могут использовать в операциях привлечения средств от регулятора. С начала года выдача кредитов ЦБ под нерыночные активы (в качестве обеспечения здесь выступают и валютные кредиты) существенно выросла, превысив в июле 41 трлн руб. Вводимые изменения упрощают исполнение в рублях обязательств по валютным кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник 12 августа Банк России сообщил, что с 16 сентября уточняются требования к валютным кредитам, которые могут быть рефинансированы в Банке России. С этих пор договоры должны содержать либо условие об исполнении обязательств в рублях по официальному курсу, либо условие о наличии у кредитора или ЦБ (при переходе к нему права требования по договору) права потребовать исполнения обязательств в рублях по официальному курсу.

Как пояснили “Ъ” в Банке России, «данное изменение позволит снизить трудозатраты кредитных организаций при взаимодействии с Банком России по операциям рефинансирования». Ранее, отметили там, если в валютном договоре между банком и его заемщиком фиксировался курс, отличающийся от официального, например, курс Московской биржи, то при рефинансировании такого кредита в ЦБ банк должен был практически ежедневно направлять информацию о его изменении.

«Теперь достаточно заключить соглашение между банком и заемщиком о его согласии в случае перехода залога к Банку России исполнить обязательство в рублях по официальному курсу»,— сообщают в ЦБ.

Как отмечают эксперты, валютные кредиты входят в категорию нерыночных активов. Объем кредитов, выданных ЦБ под обеспечение в виде нерыночных активов, в последнее время рос. В частности, по данным ЦБ, объем таких кредитов с начала 2024 года уже превысил 127 трлн руб., притом что за весь 2023 год оборот достиг 22,2 трлн руб. Как свидетельствует помесячная динамика, наибольший объем был выдан в июле — почти 41,6 трлн руб., что в 1,7 раза больше объема июня. Задолженность банков по кредитам от ЦБ к июлю 2024 года составляла 3,8 трлн руб. Какова доля валютных кредитов в обеспечении, неизвестно. Объем задолженности юрлиц-резидентов и ИП по кредитам в инвалюте к июлю 2024 года составил 7,7 трлн руб.

По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, в силу санкционных ограничений для Московской биржи формирование курса стало внебиржевым, а значит, более дискретным: «Уже это выступает триггером роста рисков по валютному кредитованию». «Со старыми кредитами в долларах и евро в целом все понятно — по многим из них и так требуются и проводятся реструктуризации с заменой валюты обязательств из-за сокращения валютной выручки, ограничения каналов ее поступления, невыгодности и затрудненности конвертации,— говорит управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов.— С иностранными валютами дружественных юрисдикций все усложняется из-за ограничений, которые накладываются на внешнеторговый оборот и зачисление соответствующей выручки из-за опасений вторичных санкций на стороне зарубежных партнеров».

Ситуация с кредитованием в юанях не самая благоприятная, подтверждает Андрей Бархота. Согласно статистике ЦБ, средневзвешенная ставка по ссудам до одного года на конец июня 2023 года составляла 5,65%, а спустя год уже 7,38%, говорит эксперт: «На фоне угрозы снижения доступности ликвидности в юанях это может создать риски для валютного кредитования».

В результате, говорит Юрий Беликов, «если предприятие получило кредит, допустим, в юанях и даже если оно имеет выручку, номинированную в юанях, нет гарантий бесперебойности и своевременности переводов этих юаней, полученных за рубежом, в счет погашения обязательств в российском банке».

Поэтому критерии обеспечительных прав требования «подстраивают под текущие реалии», поясняет эксперт: «Вероятность вынужденного исполнения обязательств по валютным кредитам в рублях сейчас выше, чем когда-либо в обозримой ретроспективе, поэтому с регуляторной точки зрения важно, чтобы такие кейсы проходили естественным образом и по умолчанию не влекли условной маркировки кредитов как реструктурированных, то есть потенциально проблемных».

Ольга Шерункова