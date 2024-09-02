Деньги государственной важности

На прошлой неделе экономическая коллегия Верховного суда (ВС) вынесла решение по делу, которое может иметь долгоиграющие последствия для всей российской системы здравоохранения. Важно оно тем, что заново определяет, что в этой системе является государственным, а что — частным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как ранее писал “Ъ”, в этом году ООО «ЦСМ Клиника Больничная», частное медучреждение в Томской области, обратилось в ВС с жалобой на действия регионального отделения Федерального казначейства — оно назначило клинике внеплановую выездную проверку, чтобы изучить расходы компании за 2020–2021 годы за счет средств бюджета областного фонда ОМС. Сначала клиника обратилась в арбитражный суд с требованием признать приказ казначейства незаконным из-за проверки юрлица на соблюдение одних и тех же требований несколькими органами госконтроля, а после, когда иск отклонили, подала жалобу в ВС (см. “Ъ” от 19 июля).

Однако экономколлегия ВС посчитала, что, поскольку бюджеты территориальных фондов ОМС хотя и не входят официально в состав федерального бюджета, все же от него зависят. Это обусловлено тем, что финансирование всей системы ОМС частично осуществляется за счет госбюджета — в основном это трансферты на определенные госпрограммы для лечения отдельных заболеваний. Часть этих средств ожидаемо поступает и в территориальные фонды ОМС. Таким образом, даже будучи впоследствии переданными в частное учреждение, они могут оставаться предметом внимания Федерального казначейства.

Очевидно, что ранее передача государственных средств частным учреждениям так или иначе предполагала довольно много проверок со стороны различных структур. Однако утверждение о том, что для этого можно привлекать Федеральное казначейство, конечно, делает границы между государственным и частным совсем зыбкими. Последовательно развивая идеи из мотивированного решения ВС, можно дойти до мысли о том, что практически любые деньги, находящиеся в обращении в РФ, являются государственными и подлежат госконтролю.

Отметим, что по-своему такой подход разделяет и Минэкономики — ведомство на прошлой неделе поддержало законопроект, регулирующий ГЧП (то есть привлечение частных денег) в сфере здравоохранения. Число медучреждений, которые смогут развиваться с помощью этого механизма, будет ограничено — из него исключат государственные клиники, которые занимаются наиболее дорогостоящими услугами, связанными, например, с лечением онкологии, инфекционных заболеваний, проведением хирургических операций, и при этом являются единственными в своем муниципалитете. Это также уточнит границы государственного и частного в здравоохранении, очевидно сузив возможности бизнеса в пользу большего участия государства.