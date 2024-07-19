Частная медицина нащупывает границы бюджета

В августе экономическая коллегия Верховного суда (ВС) решит, какой из госорганов вправе контролировать расходование средств региональных фондов ОМС частными медучреждениями. Приказ регионального управления казначейства о внеплановой проверке оспорила одна из частных клиник Томской области. Арбитражные суды поддержали казначейство, но ВС, где были обжалованы их решения, признал доводы медиков заслуживающими внимания. Юристы говорят, что действия тероргана казначейства — превышение полномочий и что они противоречат идеям правительства о снижении административного давления на бизнес. Де-факто же вопрос — о «глубине» контроля и о том, когда бюджетные деньги в экономике перестают быть бюджетными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС разберется, вправе ли территориальные органы Федерального казначейства проверять расходование денег региональных фондов ОМС частными клиниками. Частная медицина может оказывать услуги по программе госгарантий — их оплачивают терфонды ОМС, бюджеты которых формируются из страховых взносов населения и федеральных трансфертов. Проверкой их трат традиционно занимаются страховые компании — этой функцией, по сути, и ограничивается их участие в работе государственного здравоохранения. Однако 7 июля 2022 года управление казначейства по Томской области назначило внеплановую выездную проверку ООО «ЦСМ Клиника Больничная», чтобы изучить расходы компании за 2020–2021 годы за счет средств бюджета областного фонда ОМС. Клиника обратилась в арбитражный суд с требованием признать приказ казначейства незаконным из-за проверки юрлица на соблюдение одних и тех же требований несколькими органами госконтроля.

Арбитражные суды отклонили иск, сославшись на «специфику» терфонда ОМС в рамках переданных регионам полномочий и на то, что казначейство осуществляет финансовый контроль «в части средств территориальной программы ОМС, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС и федерального бюджета».

В клинике с этим не согласились и подали жалобу в ВС. По мнению медучреждения, оно осуществляет деятельность только на основании договора со страховой организацией и терфондом ОМС — и проверять эту работу могут только они, но не казначейство. ВС счел доводы компании заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Слушание назначено на 21 августа.

Старший юрист МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» Николай Полуситов полагает, что проверки частных клиник связаны с нарушениями в использовании средств фонда ОМС, выявленными Минфином в 2022 году. Ведомство поручило казначейству провести внеплановые проверки, и там поручение исполнили. Однако проверяющие органы иногда «дублируют функции друг друга и повышают административную нагрузку на и без того зарегулированную сферу медпомощи», говорит партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков, и ВС обратил внимание на вопрос о «поднадзорности медицинских учреждений проверяющему ведомству». Господин Полуситов признает, что «контроль за использованием средств ОМС действительно не отнесен к прямой компетенции Федерального казначейства». Это согласуется с положениями Бюджетного кодекса и закона об ОМС, подтверждает адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Александр Аронов. «Казначейство вправе проводить проверки, когда речь идет о контроле бюджетных средств, переданных в виде межбюджетных трансфертов»,— объясняет он, но в данном случае «предметом спора являются именно средства ОМС, расходование которых контролируется специализированными органами», и позиция клиники выглядит «более справедливой».

«Средства фонда ОМС нельзя прямо отнести к средствам федерального бюджета, так как он имеет и другие источники формирования»,— согласен Николай Полуситов.

Юристы сходятся во мнении, что ВС встанет на сторону клиники, что даст ей возможность обратиться за компенсацией. Кроме того, частные клиники смогут оспаривать результаты проверок казначейства, ссылаясь на отсутствие полномочий, и избежать административных наказаний. При этом снизится «административное давление на частный сектор здравоохранения», но может «потребоваться усиление ролей и полномочий территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций», отмечает Александр Аронов. Если же ВС поддержит позицию казначейства, произойдет «подмена одного органа власти другим, смешение их четко разделенной законодателем компетенции», полагает господин Полуситов.

“Ъ” отправил запрос в пресс-службу Федерального казначейства, а также в отделение по Томской области, но на момент публикации ответов не получил.

Ян Назаренко, Анастасия Мануйлова