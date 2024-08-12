Ашинский метзавод выплатит акционерам дивиденды в 38 млрд рублей

Совет директоров Ашинского металлургического завода в Челябинской области рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие 2024 года. Решение совет опубликовал в протоколе заседания.

При одобрении акционерами 28 сентября на внеочередном собрании предприятие выплатит 38,3 млрд руб. Стоимость одной обыкновенной акции оценили в 77 руб. Источником станет прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль за прошлые годы.

Виталина Ярховска