Скрыли и баллы

Все больше данных в России в последнее время пропадает из открытого доступа, но некоторые случаи продолжают удивлять. Так, на днях я обнаружила, что из реестра ГИСП, объединяющей сервисы для промышленников и контрагентов, исчезли заключения о подтверждении уровня локализации по 719-му постановлению. То есть, зайдя в ГИСП, мы по-прежнему можем порадоваться, что условный АвтоВАЗ подтвердил уровень локализации, например, Vesta с вариатором, но никогда не узнаем, что же именно локализовано. Недоумение это вызвало и у ряда моих собеседников в отрасли: в компаниях теперь не будут понимать, какие операции или компоненты локализовали в РФ их коллеги. Остается верить публичным заявлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Но можно ли использовать словесные заявления о локализации — вопрос спорный. Балльная система в автопроме работает с 2018 года, но топ-менеджеры продолжают декларировать уровень локализации в России в процентах. Причем непонятно, в процентах от чего они приводят расчеты — от себестоимости, адвалорной стоимости или от числа доступных 7 тыс. баллов.

Не похоже, что закрытие информации о локализации преследует цели снижения санкционных рисков (что сейчас практикуется почти повсеместно). Дело в том, что заключения включали перечень названий компонентов, операций и число достигаемых баллов, а поставщики не именовались.

В Минпромторге заявили, что отказ от публикации заключений связан с ускорением процедуры подтверждения уровня локализации. Хотя мои источники пока этого не почувствовали. Некоторые мои собеседники действительно указывают на несовершенство предыдущей системы, которая требовала представления огромного объема бумаг. Но происхождение компонентов и выполнение операций все равно подтверждается через ТПП, так почему бы не публиковать акты ТПП, которые все еще получают автопроизводители.

В автопроме, где вся промышленная политика направлена на повышение уровня локализации, режим секретности в целом выглядит неуместным. Иначе кто бы узнал результаты этой работы. Например, «Москвич» в конце июня получил заключение на линейку, где заявлена сварка и окраска, что позволяет добрать весомые 900 баллов. В пятницу были новости о начале использования российских стекол на «Москвичах» — у Lada Vesta за них сейчас десять баллов. И как теперь АвтоВАЗ может судить, что электромобили недостаточно локализованы и следовало бы сократить господдержку спроса на них?

Остается изучать только общее число полученных баллов за модель, но цифра будет включать баллы за инвестиции в НИОКР в процентах от выручки, которые могут не отражать реальную локализацию. Получается, что компаниям, которые рассчитывали на прозрачность автопрома, придется корректировать ожидания.