В Сочи назначили двух новых вице-мэров

В администрации Сочи сменился первый заместитель главы города: им стал Сергей Коновалов. Ранее эту должность занимал Олег Бурлев, который уволился по собственному желанию. Информация о кадровых перестановках размещена на сайте мэрии.

Господин Коновалов будет отвечать за координацию работы администрации в ключевых сферах, включая финансы, бюджет, экономику, финансовый контроль, муниципальные закупки, проектную деятельность, а также вопросы малого и среднего предпринимательства, промышленности, охраны окружающей среды и лесопаркового хозяйства. Дополнительно он возьмет на себя общую координацию территориальных органов горадминистрации.

Также сообщается о назначении Евгения Горобца исполняющим обязанности заместителя главы города. Господин Горобец будет курировать вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями, муниципальным земельным контролем, архитектурой, градостроительством, рекламой, инвестициями, а также курортами, туризмом и потребительской сферой.

Мария Удовик

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